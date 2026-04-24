La tasa de crecimiento interanual acumulada que experimentó el sector construcción a marzo de 2026 es la segunda mayor en la economía. Solo se encuentra detrás del reglón “exploración minas y canteras”, el cual registra una expansión de 7.7%.

El sector construcción salió en este año de un terreno negativo para posicionarse como uno de los principales impulsores de la economía dominicana, evidenciando un giro significativo en su desempeño.

De acuerdo al indicador mensual de actividad económica (IMAE) del Banco Central dominicano (BCRD), esta actividad productiva registró un crecimiento acumulado de 6.6% entre enero y marzo de 2026, lo que indica una recuperación contundente frente al -1.2% observado en igual período de 2025 y al cierre anual de -1.8% el año pasado.

La tasa de crecimiento interanual acumulada que experimentó este sector a marzo de 2026 es la segunda mayor en la economía. Solo se encuentra detrás del reglón “exploración minas y canteras”, el cual registra una expansión de 7.7%.

El comportamiento mensual de la construcción en el primer trimestre de este año muestra cierta volatilidad, pero positiva. En enero creció 7.6%, desacelerándose en febrero a 5.8%, para luego repuntar con fuerza en marzo, cuando alcanzó 8 %, su mejor registro del período y el más alto entre los demás rubros productivos.

El desempeño de la construcción es notorio respecto al año pasado. En los cuatro trimestres del 2025 nunca registró una expansión positiva (-1.2 %, -3.3 %, -1.4% y -1.5) siendo el único dentro de los 17 sectores de la economía dominicana con ese pobre desempeño, incluso su resultado fue el más contraído en el cierre anual (-1.8%).

Expansión de la construcción sobre economía

El dinamismo del sector supera el desempeño de la economía en su conjunto. Durante el mismo trimestre, la actividad económica general creció 4.1%, lo que coloca a la construcción 2.5 puntos porcentuales por encima, consolidándola como uno de los pilares del crecimiento en este inicio de año.

A nivel mensual, la economía también mostró una tendencia al alza, pasando de 3.5% en enero a 3.7% en febrero y 5.1% en marzo, aunque sin alcanzar el ritmo del sector construcción.

Tabla del BCRD donde resalta el desempeño del sector construcción

Compymecon dice aún hay retos

El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, sostuvo que, si bien el sector ha iniciado con “buen pie”, todavía persisten retos.

Christopher considera que si se mantiene controlada la inflación y las tasas de intereses que facilitan los bancos, el país podría observar un mejor resultado que el ya visto en los próximos meses restante del año.

“El tema de la inflación hay que controlarlo. Si bien el sector creció, también la inflación lo hizo ligeramente; esto quiere decir que los costos de fabricación han aumentado. Hubo un alza en los costos de los materiales de construcción porque, aunque el sector se movió hacia arriba, la inflación también tuvo una ligera movilidad”, explica.

El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher.

Por otro lado, “los intereses comenzaron a bajar en el mes de diciembre, como se esperaba que pasara en el mes de octubre del año pasado. Al día de hoy, los intereses se mantienen con ciertos niveles de prudencia, pero ya se están manejando al alza de manera muy mínima; están incrementándose. En ese contexto, si mantenemos los intereses y la inflación como están en este momento, y generamos mayor movilidad hacia las MiPymes de la construcción, podemos tener un sector mucho más resiliente.”, también señala.

Christopher sostiene que Es importante tomar en consideración que el sector construcción tiene dos actores. Primero, los grandes empresarios, que lo “que hacen es paralizarse cuando tienen inflación o intereses altos, o cuando se anuncia una guerra; son cautos en la inversión, no invierten en maquinaria ahora y paran un poquito” los nuevos proyectos.

Sin embargo, los pequeños siempre salen, afirma, “Ahí tenemos situaciones diferentes: ¿Cómo le vas a decir a un hombre que ya tiene su préstamo bancario, su proyectico encaminado y tiene que pagar el día a día, que sea prudente ahora? No hay forma. De ahí que nosotros llamamos a un mayor empuje hacia el sector de la construcción”, explicó.