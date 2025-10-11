Miches, El Seibo.-El ministro de Turismo, David Collado, entregó este sábado reconstruido el muelle turístico de Miches, en la provincia El Seibo (este), con una inversión a de RD$51,400,000.

La obra consiste en la reconstrucción total del muelle existente, el cual había sido destruido por el huracán Fiona, incorporando elementos estructurales metálicos y de madera tratada que garantizan resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino.

El ministro Collado dijo que la entrega del reconstruido muelle es otro paso de avance para el desarrollo turismo en Miches, un destino con una ascendente crecimiento.

«Con la entrega de este reconstruido muelle damos otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona», dijo el ministro Collado.

Este muelle, indicó, servirá para el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, lo que constituye una propuesta al desarrollo turístico que tanto requería esa comunidad.

El nuevo muelle está compuesto por pilotes metálicos galvanizados, hincados y rellenos de hormigón estructural, estructura metálica principal y secundaria, compuesta por vigas tipo W16x36, W16x26 y W8x13, así como, piso de madera tratada de pino americano, cubriendo toda la pasarela principal.