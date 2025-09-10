El gobernador Héctor Valdez Albizu interviene en el encuentro ayer con representantes del sector financiero nacional, acompañado del ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández.

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) afirmó que “en un contexto como el actual de alta incertidumbre y en un entorno internacional convulso y complejo, es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad y afianzar la confianza de los inversionistas y los agentes económicos externos e internos”.

Héctor Valdez Albizu hizo la afirmación en un encuentro que sostuvo junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; con los presidentes del sector financiero del país, cuyo objetivo fue pasar revista al comportamiento de la economía nacional y sus previsiones, exponer los buenos resultados que muestra el sector, y a la vez establecer un diálogo y colaboración, dirigidos a preservar la estabilidad macroeconómica.

Valdez Albizu señaló que las previsiones son que “la economía continuaría recuperándose de forma gradual durante el resto del año, alcanzando un crecimiento en torno a 3.0 % en 2025; pudiendo acelerarse más el ritmo de expansión económica en la medida que se materialice una dinamización importante de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias”.

Puedes leer: El Banco Central reporta inflación de 3.71 % en agosto: ¿Qué significa?

Sobre los recientes movimientos del tipo de cambio expresó que, no hay elementos macroeconómicos que expliquen esta mayor volatilidad, más allá del efecto estacional del mes de septiembre para la compra de inventarios ante las ventas de fin de año, ya que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectándose ingresos de divisas en más de US$46,160 millones de dólares para el cierre de este año.

En ese sentido, se prevé que la inversión extranjera directa (IED) alcanzaría los US$4,860 millones en 2025, cubriendo con holgura el déficit de cuenta corriente proyectado para el año.

Señaló que, como referencia, en el Presupuesto General del Estado 2025 se utilizó una proyección del tipo de cambio promedio para todo el año de RD$63.11 por dólar estadounidense. Habiendo transcurrido los primeros ocho meses del año, el promedio del tipo de cambio observado se ubicó en torno a RD$61.20, por lo que se encontraría dentro de las previsiones presupuestarias para el resto del año 2025.

El gobernador indicó, además, que este jueves la Junta Monetaria conocerá la modificación del Reglamento Cambiario, que estuvo en consulta pública por unos 30 días.

Valdez Albizu resaltó las reducciones de las tasas de interés bancarias luego de las medidas de liquidez implementadas el pasado mes de mayo, indicando que la interbancaria de los bancos múltiples se encuentra en 8.59 %, después de alcanzar en 13.19 % en dicho mes, para una reducción de 460 puntos básicos (pb); la tasa pasiva pasó 9.63 % a 7.51 % (212 pb menos); mientras que la tasa activa 14.99 % a 14.19 %.

En cuanto a la situación del sector financiero, señaló que “se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad.

Un apunte

Apoyar esfuerzos

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, al intervenir en el encuentro con las autoridades expresó la disposición del sistema financiero dominicano por “apoyar los esfuerzos de las autoridades monetarias en mantener la estabilidad que proyecta nuestro país en los ámbitos monetario, económico, fiscal y cambiario”.