Economía dominicana crece 3.5 % en enero y marca su mejor ritmo en diez meses

Santo Domingo.- La economía dominicana inició el 2026 con un crecimiento interanual de 3.5 % en enero, el ritmo de expansión más alto de los últimos diez meses, tras haber registrado un promedio de 2.1 % durante 2025, según cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la construcción (7.6 %), la manufactura local (3.4 %) y el conjunto del sector servicios (3.5 %).

Dentro de los servicios, destacaron hoteles, bares y restaurantes (3.8 %), intermediación financiera y seguros (4.6 %), enseñanza (7.8 %), salud (5.8 %), servicios profesionales (4.0 %) y otras actividades de servicios (3.5 %).

En contraste, presentaron caídas explotación de minas y canteras (-3.7 %), manufactura de zonas francas (-3.9 %) y comunicaciones (-1.9 %).

Construcción lidera la expansión

El sector construcción encabezó el crecimiento de la economía con una variación interanual de 7.6 %, apoyado en una mayor ejecución del gasto de capital del sector público, que cerró 2025 en 2.9 % del PIB, 0.4 puntos porcentuales por encima de 2024, así como en la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos.

El Banco Central atribuye parte de esta reactivación privada a condiciones financieras más flexibles derivadas de la política monetaria, que se han traducido en tasas de interés más favorables.

Turismo impulsa servicios

El valor agregado de hoteles, bares y restaurantes creció 3.8 %, en línea con el dinamismo del turismo. En enero de 2026 arribaron al país 825,847 pasajeros no residentes vía aérea, lo que representó un incremento de 8.7 % respecto al mismo mes de 2025.

Manufactura y zonas francas

La manufactura local registró un crecimiento de 3.4 %, impulsada principalmente por la fabricación de productos metálicos y minerales no metálicos.

Sin embargo, la manufactura de zonas francas presentó una variación negativa de -3.9 %. Sus exportaciones totalizaron US$541.5 millones en enero.

Sector financiero mantiene dinamismo

La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas creció 4.6 %, apoyada en la expansión de 9.1 % del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$211 mil millones adicionales en comparación con enero de 2025. También influyó el desempeño favorable de los ingresos por primas y comisiones.

Contexto internacional e perspectivas

El crecimiento de enero se produjo en medio de un entorno internacional de incertidumbre, marcado por tensiones geopolíticas y cambios en políticas comerciales, migratorias y programas sociales en Estados Unidos, factores que han incidido en las expectativas económicas.

De mantenerse la transmisión de la política monetaria y disiparse los factores de incertidumbre, junto a una mayor inversión pública y privada, el Banco Central estima que la economía podría cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 4.0 %, retomando gradualmente su ritmo potencial en el mediano plazo.

La entidad reafirmó que continuará monitoreando el comportamiento económico y adoptará las medidas necesarias para sostener el crecimiento sin comprometer la estabilidad de precios, eje central de su mandato constitucional.