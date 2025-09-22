Banreservas proyectará en Top Resa 2025 potencialidades de inversión extranjera en RD

París.- La República Dominicana será el país invitado de honor en la feria turística International French Travel Market (IFTM) –Top Resa 2025, la cual tendrá lugar en la capital francesa del 23 al 25 de septiembre, escenario en el que el Banco de Reservas presentará proyectos de inversión y cultura para fortalecer la presencia del país en Europa.

La delegación de Banreservas la encabeza el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García, acompañado por las señoras Deyanira Papaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Flore Guimard, vicepresidenta de Crédito Especializado; Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas; Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo; Judith Rubiera, directora de Negocios Turísticos; Yamel Pimentel, gerente de Negocios Turísticos, y Héctor Romero, asesor de Comunicaciones.

Top Resa, en su 46á edición, contará con una asistencia prevista de más de 31,000 visitantes, entre agentes de viajes, oficinas de turismo, líneas aéreas, grupos hoteleros, turoperadores, empresas tecnológicas, startups e inversionistas, entre otros, según sus organizadores.

Dentro de las actividades oficiales, Banreservas presentará la exposición “Melissa 20 Momentos”, de la artista dominicana Melissa Roedán, reafirmando su compromiso con la promoción del talento nacional y la integración de la cultura en la estrategia de posicionamiento del país como destino turístico.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, resaltó que esta concentración de actores del sector constituye una oportunidad clave para promover a la República Dominicana, no solo como destino de vacaciones, sino también como un mercado atractivo para la inversión extranjera.

“Los esfuerzos dispuestos por Banreservas para Top Resa evidencian un compromiso con el desarrollo económico del país y el bienestar de los dominicanos”, agregó el ejecutivo.

Indicó que la presencia del país en estos eventos de relevancia global, reafirma la estrategia del presidente Luis Abinader en materia turística, lo que ha dado como resultado la proyección de más de 12 millones de visitantes a la República Dominicana este año.

La institución bancaria respalda con financiamientos que superan los US$2,000 millones, en proyectos hoteleros, puertos de cruceros y otros sectores estratégicos que fortalecen la cadena de valor de este importante generador de empleos y divisas para el país.