Santo Domingo.– El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, criticó este martes la “intromisión” de la embajadora de Estados Unidos en el país, tras sus cuestionamientos por la asistencia de un funcionario dominicano a una cumbre en España.

Taveras recordó a la diplomática Leah Campos que República Dominicana es “una nación libre, soberana y con autodeterminación”, y pidió respeto a su soberanía.

“Este pueblo no puede arrodillarse. Somos un pueblo que ha defendido su democracia en tiempos difíciles. Una nación libre, soberana e independiente. La democracia no se defiende por conveniencia, sino por principio”, expresó el legislador.

Las declaraciones de la embajadora se produjeron luego de la participación, este mes, del ministro de Justicia dominicano, Antoliano Peralta, en una cumbre celebrada en España por gobernantes progresistas sobre la democracia.

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“Las relaciones entre los pueblos se construyen con respeto”, agregó el senador del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la sesión del Senado.