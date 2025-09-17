El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró que República Dominicana se ha consolidado como la segunda potencia de turismo en la región del Caribe, debido a la propuesta renovada que presenta a los turistas.

En su calidad de director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, al participar en el panel “Visión Territorial: El Futuro Turístico de RD”, de Mercado Construction Summit 2025 que organiza la Revista Mercado, Freund señaló que la oferta turística del país ha permitido que se hayan reversado los efectos de desafíos globales, como la pandemia de la covid-19.

“República Dominicana ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, consolidando un turismo renovado con visión para enfrentar los grandes desafíos globales”, expresó Freund.

El funcionario destacó que parte de esa propuesta renovada es el proyecto del desarrollo turístico Cabo Rojo en Pedernales, el cual aportará a futuro más de dos millones de cruceristas al año, lo que tiene desde ya un gran impacto en la región y seguirá dinamizando su economía.

Agregó que los trabajos realizados en el proyecto han generado más de 2,500 empleos, los cuales han sido ocupados, en la mayoría, por residentes de la región sur.

Freund manifestó que la misión principal del Fideicomiso Pro-Pedernales es continuar fortaleciendo esa inclusión de la población en los beneficios del proyecto.