Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió este martes sobre la ocurrencia de lluvias significativas en las próximas horas en varias zonas del país, debido a la incidencia de un sistema frontal ubicado en la costa norte.

Con base en ese pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para 14 provincias, nivel que podría variar en función de la evolución de las precipitaciones.

Entre las provincias bajo alerta se encuentran Monte Cristi, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, San Juan, Peravia, San Cristóbal y Monte Plata.

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También figuran Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde se prevén lluvias de consideración, de acuerdo con el informe meteorológico.

Se espera que las precipitaciones se extiendan durante la tarde del miércoles hacia las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Azua, Independencia, Pedernales, Santo Domingo, así como el Distrito Nacional.