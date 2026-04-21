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Indomet alerta por lluvias significativas; COE coloca 14 provincias en alerta verde

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Indomet alerta por lluvias significativas; COE coloca 14 provincias en alerta verde

Lluvias en gran parte del país.

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió este martes sobre la ocurrencia de lluvias significativas en las próximas horas en varias zonas del país, debido a la incidencia de un sistema frontal ubicado en la costa norte.

Con base en ese pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para 14 provincias, nivel que podría variar en función de la evolución de las precipitaciones.

Entre las provincias bajo alerta se encuentran Monte Cristi, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, San Juan, Peravia, San Cristóbal y Monte Plata.

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También figuran Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde se prevén lluvias de consideración, de acuerdo con el informe meteorológico.

Se espera que las precipitaciones se extiendan durante la tarde del miércoles hacia las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Azua, Independencia, Pedernales, Santo Domingo, así como el Distrito Nacional.

TEMAS: #alerta verde#clima#COE#El Tiempo#Indomet#lluvias#Sistema frontal
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.