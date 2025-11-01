Parte del equipo de comunicación de Banreservas reciben los premios que la certifican como una de las cinco empresas más importantes de República Dominicana según el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa.

El Banco de Reservas se encuentra entre las cinco empresas más importantes de la República Dominicana, según el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, que presentó su tercera edición de las 10 empresas con mejor reputación y más responsables del país.

Banreservas quedó en la primera posición en el análisis del ámbito digital de las empresas (Merco Digital), elaborado en colaboración con Nethodology, que incluyó, entre otros aspectos, uso y viralidad de los canales propios, apariciones en prensa online y blogs especializados, así como valoraciones realizadas por usuarios con alta influencia en redes sociales.

La institución financiera también fue premiada en el cuarto lugar como Equipo de Comunicación con Mejor Reputación; en el quinto como Empresa más Responsable ESG; y en esa misma posición en la categoría de Empresa con Mejor Reputación Corporativa.

Puedes leer: Leonardo Aguilera encabeza la inauguración de Expomóvil Banreservas 2025 con tasas de interés desde 5.84%

El estudio Merco Empresas República Dominicana 2025 incluyó cinco evaluaciones y catorce fuentes de información, para un total de 1,676 encuestas realizadas. La metodología utilizada fue revisada de manera independiente por la firma KPMG.

Para la categoría Mejor Reputación Corporativa se contó con la participación de 207 directivos de grandes empresas, 36 analistas financieros, 22 periodistas de información económica, 40 catedráticos del área empresarial, 35 ONG, 30 organizaciones del sector laboral, 35 instancias de defensa de derechos de los consumidores, 40 miembros de Gobierno/sector público y 1,200 consumidores.

Con respecto al ranking Merco Responsabilidad ESG, se entrevistaron perfiles similares, además de 40 expertos en responsabilidad social corporativa y ONG de medioambiente.

Una vez más Banreservas reafirma su compromiso con la excelencia, siendo un aliado de confianza para que todos los dominicanos puedan cumplir sus sueños, mientras impulsa el bienestar social y económico de la nación, de manera sostenible.



