Santo Domingo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) inició la distribución de útiles escolares para el año lectivo 2026-2027, con la meta de garantizar insumos a 1 millón 850 mil estudiantes del sistema público desde el inicio de las clases.

La institución informó que la jornada impactará de forma directa a más de 1.4 millones de familias, con un ahorro estimado entre RD$3,864 y RD$5,433 por alumno.

El director ejecutivo, Adolfo Pérez, destacó que la entrega de útiles escolares es clave para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. Indicó que la distribución gratuita permite que los estudiantes cuenten con los materiales desde el primer día, al tiempo que reduce la carga económica en los hogares y favorece la permanencia en las aulas.

Kits escolares y cobertura

Cada estudiante recibirá un kit con insumos esenciales según su nivel. En inicial incluye mochila, cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz de carbón. En los niveles básico y secundario se entregan mochilas con cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, goma, cartabones y regla.

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Además, todos los estudiantes recibirán uniforme completo compuesto por medias blancas, polochér azul celeste, pantalón azul marino y zapatos, conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación.

Distribución nacional

El proceso logístico inicia en los almacenes del Inabie, continúa hacia centros de acopio en los distritos educativos y culmina en las escuelas, donde los directores retiran los kits para su entrega a los alumnos.

Colaboradores del Inabie preparan los kits con útiles escolares. / Fuente externa.

La institución explicó que el operativo incluye controles para verificar la entrega completa de los materiales, así como registros documentales que garantizan la trazabilidad en cada fase.

El programa también incide en la economía nacional mediante la participación de micro, pequeñas y medianas empresas del sector textil encargadas de la confección de uniformes y otros insumos.

Con esta iniciativa, el Inabie busca fortalecer la permanencia escolar y reducir el gasto familiar, al asegurar que los estudiantes dispongan de los recursos necesarios para su formación académica.