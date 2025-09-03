Barbas en remojo

El presidente Donald Trump dijo ayer que buques de guerra de Estados Unidos dispararon contra una embarcación cargada con drogas que habría zarpado desde Venezuela, con saldo de sus once ocupantes muertos, lo que enrarece aún más la situación de tensión en la zona del mar Caribe donde Washington ha desplegado ocho barcos militares y un submarino de propulsión nuclear.

Durante un encuentro en la mañana con la prensa en el Despacho Oval, Trump dijo que había sido informado por el jefe de Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, de que “literalmente destruimos un barco, que transportaba drogas” pero en la noche señalo que el disparo que destruyo la embarcación se lanzó a una orden suya, tras comprobar que quienes viajan en esa lancha eran narcotraficantes.

Se trata de un operativo militar ejecutado por navíos estadounidenses en aguas internacionales contra una embarcación que transportaba narcóticos hacia Estados Unidos, cuyos ocupantes muertos eran terrorista del “Tren de Aragua”, que según Trump es una organización que opera bajo el control del presidente Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense, además de señalar que fue el quien dio la orden de disparar contra esa lancha, dijo que la operación debe servir de advertencia a cualquiera que esté pensando aunque sea de lejos la posibilidad de meter drogas en Estados Unidos”.

Se trata de un primer ataque letal realizado por la flotilla naval que Estados Unidos envió al mar Caribe con el alegado propósito de contener los contrabandos de drogas Venezuela, aunque el presidente, Nicolás Maduro, ha dicho que ese despliegue militar constituye “la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años”.

La Casa Blanca acusa al presidente Maduro de estar implicado en el envío de drogas hacia Estados Unidos, de liderar el Cartel de los Soles y el grupo terrorista “Tren de Aragua, por cuyo motivo ofrece 50 millones de dólares como recompensa a quien suministre alguna información que conduzca a su captura.

A partir de ese fulminante ataque desde buques de guerra estadounidense contra una lancha rápida con once ocupantes, todos fallecidos, es impredecible lo que pueda ocurrir en lo adelante acontecer en la zona marítima controlada por esa flota armada que transporta a unos cuatro mil marines.

El anuncio sobre ese ataque militar coincidió con el decreto 500-25 del presidente Luis Abinader, mediante el cual República Dominicana, nación enclavada en el Mar Caribe, designa como organización terrorista al Cártel de los Soles, grupo de narcotraficantes que según Estados Unidos es liderado por el presidente Nicolás Maduro. Barbas en remojo.