Barron Trump debuta en negocios con bebida de yerba mate

NUEVA YORK.– Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la primera dama Melania Trump, ha iniciado su incursión en el mundo empresarial a los 20 años, con un proyecto en el sector de bebidas: una marca de yerba mate de inspiración suramericana.

La empresa, denominada Sollos Yerba Mate Inc., prepara el lanzamiento en mayo de un paquete de 12 latas con sabor a piña y coco, según su perfil en LinkedIn, donde se define como una marca de bebida y estilo de vida basada en yerba mate e ingredientes “limpios y funcionales”.

De acuerdo con registros corporativos divulgados por medios estadounidenses, la compañía fue creada en diciembre de 2025 en el estado de Delaware y Barron Trump figura como uno de sus cinco directores, junto a Rodolfo Castello, Valentino Gomez, Spencer Bernstein y Stephen Hall.

Disuelta tras la victoria electoral

Bernstein y Hall, quienes ocupan además cargos de presidente y vicepresidente, fueron compañeros de Trump en la Oxbridge Academy de West Palm Beach (Florida), institución cercana a la residencia familiar de Mar-a-Lago, según reportó The New York Post.

El proyecto marca la primera incursión formal de Barron Trump en el sector de consumo, luego de una experiencia previa empresarial a los 18 años, cuando participó en la creación de una firma que posteriormente fue disuelta tras la victoria electoral de su padre.

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Poco se conoce públicamente sobre Sollos, cuya página web no ofrece información detallada. Sin embargo, su perfil en LinkedIn señala que el nombre hace referencia simbólica a la palabra “sol” al derecho y al revés, en alusión al estilo de vida del sur de Florida y a la posibilidad de disfrutar actividades al aire libre durante todo el año.

World Liberty Financial

En marzo, la revista People informó que Barron se preparaba para un “punto de inflexión” en su vida profesional, con la intención de seguir los pasos de su padre en los negocios y enfocarse en la generación de riqueza.

Fuentes citadas por la publicación aseguran que el joven ha heredado el interés empresarial de su familia y se perfila como emprendedor en ascenso.

A finales del año pasado, Forbes estimó su fortuna en aproximadamente 150 millones de dólares, además de inversiones en activos digitales que podrían elevar su patrimonio a más de 500 millones de dólares en el ecosistema cripto. Barron Trump también ha sido vinculado, junto a su padre y sus hermanos, a la plataforma World Liberty Financial, aunque no desempeñaría un rol ejecutivo activo.

Asimismo, en redes sociales circulan especulaciones no confirmadas sobre su influencia en temas tecnológicos y digitales, incluyendo su posible participación en estrategias de comunicación de la Casa Blanca.