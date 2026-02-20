Santo Domingo. — El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que a partir del martes 24 de febrero de 2026 comenzarán a circular los billetes de RD$2,000.00, año 2025, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

La entidad explicó que estos billetes fueron fabricados mediante licitación pública internacional realizada en mayo de 2025 y poseen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$2,000 actualmente en circulación.

Características y elementos de seguridad

El BCRD indicó que los nuevos billetes conservan los elementos que garantizan su autenticidad y protección contra falsificaciones. Entre ellos se encuentra la marca de agua con la imagen de Juan Pablo Duarte, visible al trasluz; el hilo de seguridad que cambia de verde a azul y presenta efecto de movimiento; las numeraciones horizontal y vertical para identificación; las microimpresiones perceptibles con lupa; la imagen latente con las siglas “BCRD”, visible según el ángulo de luz; una marca táctil destinada a personas con discapacidad visual; el isotipo institucional con tinta magnética y efecto de textura; y la indicación del año de fabricación en el anverso.

Puedes leer: MINERD activa protocolos tras agresión de estudiantes a profesor en liceo Juan Pablo Duarte

Validez y respaldo legal

El Banco Central señaló que la emisión se realiza conforme a las disposiciones de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución y del artículo 25 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

Puedes leer: La Lotería presenta nuevo billete electrónico con más de RD$65 millones en premios

Asimismo, reiteró que los billetes actuales de RD$2,000 continuarán circulando con plena validez.

Orientación a la ciudadanía

La institución exhortó a la población a familiarizarse con las características del nuevo papel moneda y recordó que, ante cualquier duda, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales del Banco Central para obtener información adicional.

Con esta emisión, el organismo reafirma su compromiso con la seguridad del circulante, la confianza en la moneda nacional y la estabilidad del sistema financiero del país.