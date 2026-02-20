Santo Domingo.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) activó los protocolos institucionales y reiteró su compromiso con la convivencia pacífica y la protección del personal docente, luego de la agresión sufrida por un profesor del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional.

La institución reiteró su rechazo categórico a cualquier forma de violencia en los centros educativos y reafirmó su compromiso con la protección del personal educativo y la creación de ambientes escolares seguros.

Incidente ocurrido en el aula

El docente de Lenguas Modernas, Naony Anderson Solano, denunció que fue atacado por dos estudiantes antes de la hora del recreo. Según su testimonio, uno de los alumnos tomó un zafacón, le lanzó la basura al rostro y posteriormente ambos comenzaron a lanzar sillas, impactándolo en la cara.

El profesor resultó con una herida facial, dos vasos capilares rotos y sangrado persistente, pese a haber recibido atención médica. Indicó además que, aunque no es la primera vez que enfrenta agresiones, anteriormente estas habían sido de carácter verbal.

“Hoy en día los estudiantes hacen todo lo que quieren, dicen palabras obscenas, escupen en la cara de los profesores y no permiten que los compañeros trabajemos en el aula”, expresó la mañana de este viernes al presentarse en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Juana, donde fue citado.

Acciones inmediatas del MINERD

Tras conocerse el incidente, el MINERD informó que activó los protocolos correspondientes, brindó acompañamiento al docente afectado y coordinó acciones con los organismos competentes y las familias involucradas, conforme al debido proceso establecido en la normativa vigente.

El ministerio recordó que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y formación en valores, por lo que los conflictos deben canalizarse mediante los mecanismos de convivencia escolar, mediación y orientación socioemocional.

Asimismo, aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias preventivas, incluyendo programas de cultura de paz, acompañamiento psicosocial y trabajo articulado con la comunidad educativa, con el objetivo de propiciar entornos protectores tanto para estudiantes como docentes.

El MINERD enfatizó que la violencia no tendrá cabida en las aulas dominicanas, al tiempo que expresó su solidaridad con el docente afectado y reiteró su compromiso con entornos escolares seguros y armónicos.