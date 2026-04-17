La cantante Belinda y el grupo mexicano Los Ángeles Azules lanzaron este viernes ‘Por ella’, un tema que fusiona la cumbia y el pop y que se consolida como el segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, cuya inauguración será el 11 de junio en Ciudad de México.

La artista anunció en su cuenta de Instagram esta colaboración, disponible en plataformas de streaming, que además marca un nuevo proyecto con los hermanos Mejía, con quienes ya había trabajado en el exitoso tema ‘Amor a primera vista’ (2020).

Por su parte, Los Ángeles Azules, reconocidos por llevar la cumbia mexicana a escenarios internacionales, destacaron en redes sociales la importancia del género en el contexto mundialista, celebrando la colaboración con Belinda.

El grupo escribió: “Qué honor para nosotros compartir nuevamente con nuestra amiga @belindapop en esta cumbia para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El lanzamiento de ‘Por ella’ también incluye su videoclip, grabado en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, donde aparecen símbolos culturales como la lucha libre, la charrería y la Virgen de Guadalupe.

La canción contiene letras con tono metafórico vinculadas al fútbol, como: “A ella todos la desean pero solo una la puede tener”, haciendo referencia al trofeo del Mundial.

Según la FIFA, el tema fue producido por el puertorriqueño Tainy bajo el sello Def Jam Recordings.

Belinda afirmó que la canción celebra la unión de México, Latinoamérica y el mundo a través del Mundial, destacando que fue creada con “mucha pasión”.

El tema ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube, en el marco de la gira ‘Cumbia sin fronteras US Tour 2026’ de Los Ángeles Azules.