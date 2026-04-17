Santo Domingo.– Una joven de 27 años falleció mientras era sometida a una cirugía estética en una clínica de Santo Domingo, según denunció el abogado Andrés Toribio.

De acuerdo con el jurista, la víctima fue identificada como Anyeli Meliza Sánchez Castillo, quien murió el pasado miércoles 15 de abril durante el procedimiento médico.

Toribio calificó como preocupante que, tras el deceso, el médico actuante presuntamente ordenara trasladar el cuerpo desde la clínica donde se realizó la cirugía hacia otro centro de salud.

Según explicó, en ese segundo lugar, al confirmar que la joven había fallecido, el cadáver fue colocado en una ambulancia y trasladado a una funeraria.

Indicó que posteriormente los familiares fueron informados sobre la ubicación del cuerpo, al tiempo que se solicitó la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar el levantamiento correspondiente.

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El abogado sostuvo que este procedimiento habría sido utilizado con la intención de evitar el proceso legal que implica el levantamiento del cadáver en el lugar donde ocurrió la muerte, así como la realización de la autopsia.

“Presumimos que durante la intervención se le perforó uno de los pulmones. El médico desapareció, no dio la cara y solo ordenó retirar el cadáver del centro médico”, afirmó Toribio en declaraciones ofrecidas a El Nacional vía WhatsApp.

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Agregó que, según los estudios médicos previos, la joven se encontraba en buen estado de salud antes de someterse al procedimiento.

“El caso es que la joven fue intervenida con fines estéticos, murió en el lugar, y el médico la envió ya fallecida a otro centro, desde donde posteriormente fue trasladada a una funeraria”, reiteró.

Ante la situación, el abogado hizo un llamado a la Procuraduría Especializada de Salud para que asuma el caso y realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido.