¿Por qué construir un metro y no un monorriel en la avenida 27 de Febrero?

La opción de construir un monorriel en la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, a pesar de su costo ser menor y permitir algunas facilidades para el levantamiento de la obra, no es la mejor, debido a que el sistema de metro sobrepasa con creces los pocos beneficios que ofrece el primer medio de transporte frente al segundo.

Contexto

Para una ciudad como Santo Domingo, la elección entre metro y monorriel depende mucho del problema que se quiere resolver. No es una respuesta única: lo más eficiente suele ser combinar ambos.

Sin embargo, si partimos de que la provincia Santo Domingo tiene una alta congestión vehicular, crecimiento urbano acelerado, corredores norte-sur y este-oeste muy cargados y que ya existe el Metro de Santo Domingo como columna principal para la movilidad de pasajeros se puede afirmar que la mejor opción es ampliar el metro.

Mapa sobre las línea del Metro y Teleférico en operaciones

En esta ciudad, según recomendaciones, lo que aplica es expandir líneas del metro hacia zonas densas como Santo Domingo Este o nuevos polos urbanos, porque se presta para corredores con altísima demanda (miles de personas por hora), tienen alta capacidad para aliviar el tráfico pesado, ya hay infraestructura (metro), experiencia operativa y se integraría a las líneas existentes.

Ventajas y desventajas de cada uno

El Metro tiene la mayor capacidad de movilizar pasajeros por hora, ideal para megaciudades. Mientras que la capacidad del monorriel es mucho menor, adecuado para ciudades medianas como un transporte complementario, turístico o en zonas específicas (aeropuertos, parques, corredores).

El Metro es más rápido en trayectos largos, puede tener redes extensas con muchas líneas y expandirse en múltiples direcciones; en cambio la velocidad del monorriel es moderada, sus rutas generalmente son más cortas o limitadas, y sus cambios son más difíciles, lo que lo vuelve un sistemas más lineal.

En cuanto al impacto urbano del metro o el monorriel, el primero si es subterráneo no afecta el paisaje, pero cuando es elevado puede ser más invasivo visualmente; de su lado el segundo siempre será elevado y visible, pero más ligero y moderado a la vista, ocupa menos espacio en calles.

Durabilidad

Aquí podemos citar como ejemplo el Metro de Nueva York que en la actualidad tiene 121 años, claro, con renovaciones. Se estima que los túneles, estaciones y vías que se construyen para este sistema de transporte pueden durar entre 80 y 120 años o más.

De su lado, el monorriel como sistema de transporte con estructuras sólo elevadas en promedio dura entre 40 y 70 años, porque están más expuestas al sol, humedad y corrosión. Un ejemplo de este medio de transporte es el monorriel de Tokyo que ya cumplió 61 años. Estos datos evidencian una clara ventaja del metro sobre el monorriel.

En cuanto al mantenimiento el metro tiene un alto costo, pero es más duradero y resistente a largo plazo, además es bien conocido por los técnicos. El Monorriel Puede requerir mantenimiento más frecuente en estructuras elevadas, posee buena vida útil, pero normalmente menor y con más exposición al desgaste.

Rentabilidad

Inicialmente con el metro hay una alta inversión, pero a largo plazo tiene un gran retorno económico; de su lado, en el monorriel se hace una menor inversión inicial, con un retorno más rápido pero limitado debido a su duración.

Monorriel Vs. metro 27 de Febrero

Los proponentes de la construcción del monorriel en la avenida 27 Febrero han expuesto como el talón de Aquiles del metro, en esta concurrida vía, el alto costo que conllevaría, además de que se haría en una “zona de una obra infraestructural hípercompleja”.

Es verdad que construir una línea del metro en la 27 de Febrero sería más caro, con un costo aproximado entre 916 y 1,220 millones de euros (incluyendo expropiaciones), superando significativamente los 792 millones de euros estimados para el monorriel. Sin embargo, cuando comparas la vida útil y las ventajas ya expuestas de cada uno de estos sistemas de transportes nos hacemos la pregunta ¿cuál es que más nos conviene?

Con relación a lo que las actuales autoridades llaman a la avenida 27 de Febrero “zona de una obra infraestructural hípercompleja”, es importante recordar que la Línea 2B del Metro de Santo Domingo, que comunica la ciudad capital con el municipio de Santo Domingo Este, se construyó de manera soterrada atravesando la ciudad en dirección este-oeste y viceversa, en la avenida John F. Kennedy, la que también sería una zona infraestructural hípercompleja y nada pasó.

Así que mis queridos estimados dejen de estar vendiéndonos espejitos, que ya no todos somos indios, y si es que no lo saben el Metro de Santo Domingo se convirtió en la columna vertebral del transporte urbano masivo en la capital, debe seguir siendo la base del sistema para mover grandes masas. El monorriel no es un sustituto del metro, lo único que podría ser es su complemento en las rutas que requieren menor capacidad.

Fuente: IA.