Gobierno niega relación comercial con vinculados a caso de corrupción en España

El Gobierno de la República Dominicana negó este viernes haber mantenido relación comercial con los vinculados al caso de corrupción en España conocido como Koldo, por el que hay tres imputados, entre ellos el exministro español de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid en 2020.

Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia dominicana el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia, «el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos ni ha realizado compras» con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso, entre ellas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog, según el comunicado oficial.

El Ejecutivo insistió en que «la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales» con esas entidades, y subrayó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

El comunicado fue emitido tras informaciones desde España que indicaban que Víctor de Aldama, también imputado, intentó abrir negocios en República Dominicana aprovechando sus vínculos con Koldo García y Ábalos durante el verano de 2020, en plena crisis sanitaria.

Presuntamente, Aldama intentó en múltiples ocasiones que se produjera una llamada entre Ábalos y Abinader con el objetivo de facilitar operaciones de suministro de material sanitario en ese contexto.

Este caso ha provocado un gran desgaste político al partido socialista español, ya que Ábalos fue durante años hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez.