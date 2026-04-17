Debido a los fuertes aguaceros previstos para este viernes y a la humedad de los últimos días, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a 28 provincias ante la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional; fenómeno que, a su vez, genera condiciones favorables para inundaciones.

Se informó que la decisión fue adoptada porque, de acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico de este viernes, el país continuará bajo condiciones favorables para que sigan las precipitaciones y aumente la humedad.

En alerta amarilla se encuentran 21 provincias: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Santiago, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

En alerta verde se encuentran siete: María Trinidad Sánchez, Independencia, Samaná, Elías Piña, Valverde, Dajabón y Azua.

Vaguada

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que las lluvias persistirán hoy y mañana producto de la vaguada.

Sostuvo que, durante las horas de la mañana, los aguaceros serán más frecuentes sobre las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

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Mientras tanto, después del mediodía y hasta entrada la noche, se sumarán los efectos asociados al calor vespertino, por lo que se esperan incrementos aún más notables de la nubosidad que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias antes mencionadas.

Estas condiciones también se sentirán en Duarte, Sánchez Ramírez, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

Para mañana sábado, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para que ocurran precipitaciones.

En tanto que el domingo, la vaguada estará moviéndose gradualmente hacia el este, pero se espera una reducción de las precipitaciones en relación a días anteriores.