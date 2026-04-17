El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado el expediente TSE-01-0003-2025, relativo a una demanda de nulidad contra la elección de la titular de la Secretaría de Educación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La magistrada Lourdes Teresa Salazar, en funciones de suplente de la presidencia, junto a los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias, otorgó un plazo de 15 días a las partes para depositar sus conclusiones finales. Tras este periodo, el tribunal emitirá una sentencia definitiva.

La demanda busca anular la designación de Miguelina Matilde Acosta Torres realizada por la Comisión Organizadora del X Congreso Reinaldo Pared Pérez.

El demandante sostiene que Acosta Torres no era miembro del Comité Central al momento de la elección, condición exigida por el instructivo del proceso.

Se alega el incumplimiento del artículo 44 de los estatutos del PLD, que regula los requisitos para los titulares de secretarías.