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¿Han elevado los hospitales la calidad en atención ofrecidos a la ciudadanía?: Landrón responde cómo

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¿Han elevado los hospitales la calidad en atención ofrecidos a la ciudadanía?: Landrón responde cómo

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud informó que durante el primer trimestre de 2026 ofreció 12,199,327 atención médica de calidad, lo que representa un incremento de 7.97 % en comparación con el mismo período de 2025, equivalente a más de 900 mil servicios adicionales.

El director del SNS, Julio Landrón , explicó que el aumento abarca áreas clave como consultas, cirugías, hospitalizaciones, estudios de laboratorio e imágenes, reflejando una mayor demanda y utilización de los servicios públicos de salud.

Detalló que las consultas médicas pasaron de 1.909.384 a 1.968.680, mientras que las cirugías se elevaron de 141.216 a 160.966. Las hospitalizaciones también registraron un crecimiento, al pasar de 106.440 a 110.694, en tanto que las pruebas de laboratorio superaron los 7,5 millones.

En cuanto a los servicios de diagnóstico, los estudios de imágenes aumentaron de 1.011.469 a 1.160.586, y las atenciones de emergencias alcanzaron 1.250.905 casos en todo el territorio nacional.

Landrón indicó que estos resultados están asociados a la ampliación de la red de servicios, la puesta en funcionamiento de nuevas unidades especializadas y el fortalecimiento del equipamiento hospitalario.

Durante el período, el SNS habilitó más de diez nuevas unidades, incluyendo servicios de diálisis peritoneal, pie diabético, salud mental y psico trauma, así como áreas odontológicas y de tomografía en distintos hospitales del país.

Asimismo, informó que se han invertido más de RD$127 millones en la adquisición de equipos médicos, destinados a mejorar la capacidad de respuesta de centros como el Hospital Traumatológico Darío Contreras y el Hospital Luis L. Bogaert.

El funcionario agregó que, como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, se han realizado cerca de 90 supervisiónes a hospitales y centros de atención primaria, además de la intervención y remozamiento de varias infraestructuras sanitarias.

Finalmente, asegura que la gestión se enfoca en mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la atención primaria, ampliar la red de trauma y garantizar una atención más oportuna y eficiente a la población.

TEMAS: #atención mádica#consultas#diagnóstico#salud mental
Fernando Suero

Fernando Suero

Periodista, catedrático universitario, máster en periodismo digital y de datos; articulista de opinión.