Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud informó que durante el primer trimestre de 2026 ofreció 12,199,327 atención médica de calidad, lo que representa un incremento de 7.97 % en comparación con el mismo período de 2025, equivalente a más de 900 mil servicios adicionales.

El director del SNS, Julio Landrón , explicó que el aumento abarca áreas clave como consultas, cirugías, hospitalizaciones, estudios de laboratorio e imágenes, reflejando una mayor demanda y utilización de los servicios públicos de salud.

Detalló que las consultas médicas pasaron de 1.909.384 a 1.968.680, mientras que las cirugías se elevaron de 141.216 a 160.966. Las hospitalizaciones también registraron un crecimiento, al pasar de 106.440 a 110.694, en tanto que las pruebas de laboratorio superaron los 7,5 millones.

En cuanto a los servicios de diagnóstico, los estudios de imágenes aumentaron de 1.011.469 a 1.160.586, y las atenciones de emergencias alcanzaron 1.250.905 casos en todo el territorio nacional.

Landrón indicó que estos resultados están asociados a la ampliación de la red de servicios, la puesta en funcionamiento de nuevas unidades especializadas y el fortalecimiento del equipamiento hospitalario.

Durante el período, el SNS habilitó más de diez nuevas unidades, incluyendo servicios de diálisis peritoneal, pie diabético, salud mental y psico trauma, así como áreas odontológicas y de tomografía en distintos hospitales del país.

Asimismo, informó que se han invertido más de RD$127 millones en la adquisición de equipos médicos, destinados a mejorar la capacidad de respuesta de centros como el Hospital Traumatológico Darío Contreras y el Hospital Luis L. Bogaert.

El funcionario agregó que, como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, se han realizado cerca de 90 supervisiónes a hospitales y centros de atención primaria, además de la intervención y remozamiento de varias infraestructuras sanitarias.

Finalmente, asegura que la gestión se enfoca en mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la atención primaria, ampliar la red de trauma y garantizar una atención más oportuna y eficiente a la población.