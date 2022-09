Ben Simmons rompe el silencio

Ben Simmons habló por primera vez con mucha sinceridad sobre los malos momentos que vivió en los Philadelphia 76ers, asegurando que sintió que «todos en la organización querían hacerme daño».

Simmons se abrió en el podcast de JJ Redick, «The Old Man and the Three», asegurando que el peor momento de su relación con los Sixers se dio en octubre de 2021, cuando sintió que todos en el equipo, incluyendo el entrenador Doc Rivers, querían que se fuera de mala manera.

«Yo hablé con Rivers durante la práctica y le dije que no me sentía bien mentalmente para jugar. Le imploré que me entendiera. Se lo comenté a él antes que a nadie, pero me dijo: ‘Bueno, pero igual vas a jugar'», reveló Simmons, recordando el entrenamiento por el que fue suspendido por la franquicia.

«Todo el mundo me quería hacer daño. Me pusieron una multa por no querer ir a levantar pesas en el gimnasio siendo de los jugadores mejor preparados físicamente del equipo. Me estaban poniendo multas y castigos por todo», agregó Simmons.

«Sé que no manejé las cosas de la mejor forma, pero las personas con poder tampoco lo hicieron», finalizó quien fue cambiado a los Brooklyn Nets, con los que no jugó la campaña pasada por una cirugía en la espalda.

Por Luiscarlos González

12UP