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Benny Blanco asegura que Margot Robbie es la más hermosa y Selena Gomez reacciona

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Benny Blanco asegura que Margot Robbie es la más hermosa y Selena Gomez reacciona

Los Ángeles, EE.UU. — Un momento inesperado entre Benny Blanco y Selena Gomez se volvió viral luego de que el productor asegurara en su pódcast que elegiría a Margot Robbie como “la mujer más hermosa”.

Durante una conversación distendida en el pódcast Friends Keep Secrets, Benny Blanco comentó que, si tuviera que elegir, escogería a Margot Robbie como la mujer más bella.

La declaración provocó una reacción inmediata de Selena Gomez, quien se encontraba presente en el lugar y respondió con evidente sorpresa y gestos de asombro.

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“¿De dónde carajo salió eso?”, reaccionó la artista entre risas e incredulidad, mientras miraba a Blanco tras escuchar el comentario.

El momento rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram, donde usuarios analizaron la expresión facial de Selena y la espontaneidad del productor.

Un instante viral entre bromas y tensión

Aunque muchos seguidores interpretaron la escena como una interacción divertida de pareja, otros aseguraron que la reacción de Selena dejó ver una mezcla de incomodidad y sorpresa.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y debates sobre la situación, especialmente porque Benny Blanco está casado con la cantante.

TEMAS: #Benny Blanco#Friends Keep Secrets#Margot Robbie#Selena Gomez
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.