Los Ángeles, EE.UU. — Un momento inesperado entre Benny Blanco y Selena Gomez se volvió viral luego de que el productor asegurara en su pódcast que elegiría a Margot Robbie como “la mujer más hermosa”.

Durante una conversación distendida en el pódcast Friends Keep Secrets, Benny Blanco comentó que, si tuviera que elegir, escogería a Margot Robbie como la mujer más bella.

La declaración provocó una reacción inmediata de Selena Gomez, quien se encontraba presente en el lugar y respondió con evidente sorpresa y gestos de asombro.

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“¿De dónde carajo salió eso?”, reaccionó la artista entre risas e incredulidad, mientras miraba a Blanco tras escuchar el comentario.

El momento rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram, donde usuarios analizaron la expresión facial de Selena y la espontaneidad del productor.

Un instante viral entre bromas y tensión

Aunque muchos seguidores interpretaron la escena como una interacción divertida de pareja, otros aseguraron que la reacción de Selena dejó ver una mezcla de incomodidad y sorpresa.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y debates sobre la situación, especialmente porque Benny Blanco está casado con la cantante.