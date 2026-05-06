Selena Gomez y Becky G sorprenden grabando juntas en pleno corazón de Los Ángeles

Los Ángeles, EE.UU. — Las artistas Selena Gomez y Becky G revolucionaron una concurrida zona latina de Los Ángeles luego de ser vistas grabando lo que sería un nuevo proyecto musical, provocando aglomeraciones de fanáticos y una ola de especulaciones en redes sociales.

Videos difundidos en TikTok y otras plataformas muestran a ambas artistas caminando por calles comerciales mientras eran acompañadas por cámaras, bailarines y personal de producción.

La presencia de las cantantes llamó inmediatamente la atención de seguidores y curiosos, quienes se concentraron en la zona para intentar captar imágenes del rodaje.

Rumores de colaboración

Aunque ninguna de las dos figuras ha confirmado oficialmente el proyecto, medios internacionales señalan que podría tratarse de una colaboración musical que uniría el pop y los ritmos urbanos latinos.

La posibilidad del junte ha generado expectativa entre los fanáticos, especialmente por la conexión cultural que ambas mantienen con sus raíces latinas y el impacto global que poseen dentro de la industria musical. En los últimos años, Selena Gomez ha reforzado su presencia en la música en español, mientras Becky G continúa posicionándose como una de las artistas femeninas más influyentes del género urbano latino.

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La combinación de ambas voces ha sido considerada por seguidores como una apuesta con potencial internacional, capaz de convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

Presencia de Benny Blanco aumenta rumores

Otro detalle que alimentó las especulaciones fue la aparición del productor musical Benny Blanco>, esposo de Selena Gomez, quien también fue captado en el lugar durante la grabación.

Su presencia hizo crecer las versiones sobre un posible lanzamiento cercano vinculado al proyecto.

Aunque el contenido del rodaje todavía permanece bajo reserva, la aparición conjunta de Selena Gomez y Becky G ya logró captar la atención internacional, convirtiendo las calles de Los Ángeles en el centro de conversación entre seguidores del pop y la música latina.