Instagram borra cuentas falsas y celebridades pierden millones de followers

Santo Domingo. — Una masiva limpieza de cuentas falsas e inactivas realizada por Instagram provocó una caída repentina de seguidores en perfiles de celebridades, influencers y marcas alrededor del mundo, generando debate sobre el verdadero alcance de la popularidad en redes sociales.

La plataforma, propiedad de Meta, eliminó millones de perfiles automatizados y cuentas consideradas spam como parte de una estrategia para mejorar la autenticidad dentro de la aplicación.

Celebridades perdieron millones de seguidores

Entre las figuras más impactadas aparece Kylie Jenner, quien habría perdido entre 14 y 15 millones de seguidores tras la llamada “Gran Purga de 2026”.

También se reportaron fuertes caídas en las cuentas de:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Selena Gomez

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Taylor Swift

Jennifer Lopez

Rihanna

Zendaya

Meta busca métricas más reales

La compañía explicó que la medida forma parte de sus procesos rutinarios para eliminar perfiles que violan políticas de autenticidad y combatir interacciones fraudulentas.

Especialistas en redes sociales señalan que las grandes cuentas suelen acumular bots de manera natural debido a su nivel de exposición, por lo que una caída de seguidores no necesariamente implica compra de cuentas falsas.

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La limpieza también reabrió el debate sobre la credibilidad de las métricas digitales y el peso que tienen los seguidores dentro de contratos publicitarios, campañas y acuerdos comerciales.

En plataformas como Reddit y Threads, miles de usuarios compartieron capturas de las pérdidas de seguidores y discutieron qué figuras realmente poseen audiencias orgánicas.

No solo famosos fueron afectados

La depuración impactó igualmente a pequeños creadores, emprendimientos y cuentas personales, muchos de los cuales reportaron descensos inesperados en sus números y niveles de interacción.

La llamada “purga de bots” de Instagram se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del año en redes sociales, dejando al descubierto cómo millones de seguidores podían estar inflando artificialmente la popularidad digital de figuras públicas y creadores de contenido alrededor del mundo.