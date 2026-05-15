LOS ÁNGELES.- Blake Snell fue descartado a última hora de su apertura programada para los Dodgers de Los Ángeles el viernes, menos de una semana después de que el dos veces ganador del premio Cy Young hiciera su debut de temporada.

Will Klein iba a ser titular en lugar de Snell contra los Angelinos de Los Ángeles.

Snell se reincorporó a la rotación antes de lo previsto el sábado pasado, permitiendo cuatro carreras limpias en tres entradas contra los Bravos de Atlanta. Había estado en la lista de lesionados desde finales de marzo por fatiga en el hombro izquierdo.

Snell se perdió la mayor parte de la temporada regular de 2025 debido a una persistente lesión en el hombro , realizando solo 11 aperturas después de firmar un contrato de cinco años y 182 millones de dólares en noviembre de 2024. Pero el lanzador zurdo tuvo un récord de 3-2 en seis apariciones en la postemporada para ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.