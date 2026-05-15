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PRM propone extender por un año más presidencia de Paliza y secretaría de Carolina

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PRM propone extender por un año más presidencia de Paliza y secretaría de Carolina

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la decisión de someter ante la Convención Nacional una propuesta para prorrogar los mandatos de sus autoridades internas, bajo el argumento de que el escenario internacional y nacional demanda estabilidad y concentración en las tareas de gestión pública.

El planteamiento formal de la alta dirigencia establece la extensión del mandato de la dirección nacional del partido por un período de hasta un año.

Asimismo, contempla una prórroga de hasta dos años para las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales de la organización política.

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Según el comunicado oficial de la institución, la medida busca evitar las distracciones de la competencia interna para priorizar la estabilidad institucional y el cumplimiento de los compromisos del gobierno con la sociedad dominicana, de cara al escenario político y electoral fijado para el año 2028.

El organismo partidario informó que la propuesta será conocida y conocida a través de los mecanismos institucionales correspondientes, en cumplimiento de los estatutos de la organización, la Constitución y las leyes vigentes.

La dirección del partido convocó a su militancia a mantener el interés colectivo por encima de las aspiraciones particulares.

Dirección política del PRM

CategoríaCargo / RolNombre
Principales AutoridadesPresidente del PartidoJosé Ignacio Paliza
Secretaria GeneralCarolina Mejía
Primera VicepresidentaMilagros Ortiz Bosch
Tercer VicepresidenteNelson Arroyo
Primer Subsecretario GeneralKelvin Cruz
Liderazgo PolíticoPresidente de la RepúblicaLuis Abinader
Vicepresidenta de la RepúblicaRaquel Peña
Expresidente de la RepúblicaHipólito Mejía
Estructura OperativaSecretario Nacional de OrganizaciónDeligne Ascención
Secretario Nacional de FinanzasEduardo Sanz Lovatón
Liderazgo LegislativoPresidente del SenadoRicardo de los Santos
Presidente de la Cámara de DiputadosAlfredo Pacheco
Miembros de la Dirección EjecutivaDirigentes DestacadosDavid Collado, Faride Raful, Wellington Arnaud, Roberto Ángel Salcedo, Víctor (Ito) Bisonó, Jesús (Chú) Vásquez, Andrés Bautista, Jean Luis Rodríguez, Ulises Rodríguez, Salvador Ramos, entre otros.

TEMAS: #Dirección Política#El Nacional Digital#Noticias actuales#noticias de hoy#PRM
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