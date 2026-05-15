PRM propone extender por un año más presidencia de Paliza y secretaría de Carolina

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la decisión de someter ante la Convención Nacional una propuesta para prorrogar los mandatos de sus autoridades internas, bajo el argumento de que el escenario internacional y nacional demanda estabilidad y concentración en las tareas de gestión pública.

El planteamiento formal de la alta dirigencia establece la extensión del mandato de la dirección nacional del partido por un período de hasta un año.

Asimismo, contempla una prórroga de hasta dos años para las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales de la organización política.

-Comunicado Oficial-



Direccion Ejecutiva someterá propuesta a Convención Nacional pic.twitter.com/q7fO3wstA4 — PRM (@PRM_Oficial) May 15, 2026

Según el comunicado oficial de la institución, la medida busca evitar las distracciones de la competencia interna para priorizar la estabilidad institucional y el cumplimiento de los compromisos del gobierno con la sociedad dominicana, de cara al escenario político y electoral fijado para el año 2028.

El organismo partidario informó que la propuesta será conocida y conocida a través de los mecanismos institucionales correspondientes, en cumplimiento de los estatutos de la organización, la Constitución y las leyes vigentes.

La dirección del partido convocó a su militancia a mantener el interés colectivo por encima de las aspiraciones particulares.

Dirección política del PRM