Jenn Quezada asegura tener pruebas del supuesto maltrato que sufrió a manos de Dj Sammy

Santo Domingo.– La influencer y comunicadora Jenn Quezada aseguró que posee pruebas del supuesto maltrato que habría sufrido durante su relación con el productor musical Dj Sammy, en medio de una nueva controversia pública entre ambos.

Las declaraciones de Quezada surgen luego de varios intercambios y comentarios relacionados con la relación que mantuvieron, tema que ha vuelto a generar debate en redes sociales y programas de entretenimiento. La comunicadora afirmó que, de ser necesario, presentaría evidencias sobre las situaciones que denuncia.

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No es la primera vez que el nombre de Dj Sammy se vincula a controversias sentimentales públicas. En ocasiones anteriores, el productor también enfrentó declaraciones de su expareja Ross María, quien lo calificó de “narcisista, manipulador y mentiroso”, acusaciones a las que él respondió rechazando señalamientos y asegurando que la artista buscaba “victimizarse”.

Hasta el momento, Jenn Quezada no ha mostrado públicamente las supuestas pruebas ni se conocen procesos judiciales relacionados con las acusaciones recientes. Tampoco Dj Sammy ha emitido una respuesta formal sobre las nuevas declaraciones.