El término bolero nace de una danza española, cuya fecha se estima a mediado del 1780 (siglo XVIII) cuando la dio a conocer Sebastián Cerezo, famoso bailarín español de la Mancha. Su particular forma de bailar marcó la transición de la seguidilla al bolero en las Antillas. Se atribuye el nacimiento del bolero a una derivación del danzón cubano, que desarrolló una célula rítmica y melódica diferente al danzón en compás del 4/4.

El bolero nace en una época de crisis económica y política, guerras y contradicciones sociales en el mundo, esa problemática social se refleja en sus letras. La era dorada del bolero es coincidente con el período de las dictaduras militares en los años treinta, cuarenta y cincuenta, que promovían cierta alienación romántica en un público al que se quería mantener al margen de las cuestiones políticas.

En esa etapa de génesis del bolero se iniciaron las dos guerras que afectaron al mundo: la 1ra. Guerra mundial y la 2da. Guerra mundial, que fue más devastadora.

El primer bolero lo compuso José Sánchez (Pepe) en 1883 en Cuba y lo tituló “Tristezas”. A partir de ese momento se inició su etapa de formación y estructuración. En las primeras décadas del siglo XX, el florecimiento del bolero se desarrolló musicalmente con tríos de guitarra y luego aparecieron las orquestas tropicales que incentivaron el ritmo apasionado y su lírica.

El sonido brillante y envolvente de la guitarra, cuando aparecen los tríos, fue la época de mayor esplendor del bolero, siendo el de mayor renombre el trío los Panchos que se formó en New York, no en México como se creía. Luego aparecieron otros como: Los Tres Reyes, los Tres Ases, el trío Los Antares, los Tres Caballeros, los Hermanos Rigual.

El bolero evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenatas, y su temática romántica lo hizo aceptable para todas las clases sociales. La aparición de la radio, las grabaciones, y luego la televisión con programas en vivo, incentivaron una mayor difusión de este género musical en el mundo. En el siglo XX, en los años treinta el bolero se fusionó con otros géneros musicales surgiendo el bolero son, el bolero ranchero y el bolero mambo.

A finales de los años treinta, comenzó a bailarse por ser un ritmo sensual que permitía a las parejas el acercamiento físico, permitiendo el roce de las mejillas entre enamorados, se puede decir que bailando un bolero se podían sentir sensaciones que no eran habituales en otros ritmos.

A partir de 1940 comienza la época de oro del bolero en Cuba. En ese mismo año Osvaldo Farrés da a conocer el tema “Acércate más”, con el cual inicia una serie de éxitos que incluye, entre muchos otros. “Toda una vida “(1943) y “Tres palabras” (1947). En esa misma década, se destaca la composición de Pedro Junco, “Nosotros” (1943), el mexicano Pedro Vargas estrena “Deuda”, de Luis Marquette” (1945) y Daniel Santos graba en 1947 otros boleros de este importante autor, y además “Dos gardenias”.

En 1944 nace la primera disquera cubana Panart, desde su nacimiento, esta disquera grabó unos 900 boleros. El primer bolero mambo fue grabado por el grupo del pianista Felo Bergaza “La última noche” de Bobby Collazo en 1946.

Los hermanos Rigual fueron los creadores del filin, sentimiento vocal expresado en las palabras sutil es apasionado en su melodía rítmica, con la canción “Contigo en la distancia” de César Portillo de la Luz (1946).

Una de las orquestas más importante en la difusión del bolero en Latinoamérica fue la Sonora Matancera, sus cantantes fueron excelentes boleristas. Otras grandes orquestas, sextetos y septetos, también la difundieron.

A partir de la década de 1950 hasta 1970, fue la época de mayor difusión del bolero en el mundo, siendo a su vez la música más representativa de América Latina. Desde Cuba y México se propagó hacia República Dominicana, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, España y Puerto Rico y desde ahí a los Estados Unidos.

El bolero se consolidó en México por el cine de la época de oro y su difusión por la radio, principalmente por los programas en vivo. En la década de los años 60 y 70 otros géneros musicales aparecieron, iniciándose la balada con los hermanos Rigual con la canción “Cuando calienta el sol”, del compositor nicaragüense Rafael Gastón Pérez, oriundo de Masachapa, Nicaragua.

El bolero interpretaba emociones de hombres y mujeres, por igual nacía como un himno al amor frustrado, empezó a formar parte del orgullo de la soledad, del infortunio y la ansiedad de la vida y la muerte.

No podemos afirmar que el bolero desapareció, muchos artistas aún lo siguen interpretando hasta el final de sus días. El bolero se constituyó en influencia para las baladas a partir de los años 60, cuando aparece como nuevo género musical.

A finales del siglo XX y principio del siglo XXI, el bolero vivió un nuevo momento de gloria bajo la interpretación de artistas jóvenes, especialmente la magistral interpretación del mexicano Luis Miguel.

Por: Julio César Morel

jcanmorel3157@gmail.com

El autor es profesor universitario.