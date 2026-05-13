El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó hoy que no se referirá por el momento al acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países firmado entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos.

El secretario general de la organización, Johnny Pujols, explicó que hasta tanto no se conozca a plenitud el contenido del documento, el partido no hablará sobre el tema, señalando la importancia de ser respetuosos de la institucionalidad.

“Hasta que lo conozcamos no vamos a fijar posición porque no vamos a hablar en el aire sobre eso; el PLD es muy cuidadoso y respetuoso de los acuerdos internacionales y, por lo tanto, no vamos a expresar una opinión hasta que conozcamos el documento”, expuso Pujols.

PLD

“Cuando tengamos el documento y lo analicemos, podremos expresarnos. Sobre cualquier opinión al respecto, somos muy respetuosos de los procesos”, precisó el dirigente político, miembro del Comité Político del PLD.

El pronunciamiento surge luego de que ayer República Dominicana anunciara que acogería un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excluyendo a los ciudadanos haitianos, para facilitar el retorno a sus naciones de origen.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno aclaró que este acuerdo es un memorando de entendimiento no vinculante con los Estados Unidos, bajo la iniciativa de cooperación bilateral denominada «Escudo de las Américas».

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en el país indicó que el convenio establece un marco de colaboración para facilitar el traslado temporal y a corto plazo de ciudadanos extranjeros bajo condiciones específicas de seguridad.

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La sede diplomática precisó que el memorando contempla el movimiento de un número limitado de personas que hayan sido previamente sometidas a un riguroso proceso de selección y que no cuenten con antecedentes criminales.

“Hoy, la República Dominicana se ha sumado a otros países socios de la región al firmar este acuerdo para facilitar el traslado temporal, caso por caso, de nacionales de terceros países, excluyendo a haitianos y menores no acompañados, con el apoyo de EE. UU. para su retorno ordenado”, concluyó la embajada.