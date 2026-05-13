Un disparo accidental difícil de explicar

Si no se tiene en la mano un arma de fuego, un disparo accidental necesita lógicas explicaciones para convencer a la gente. ¿No les parece?

La base estadounidense en el país para combatir el narcotráfico no generará esta vez el recelo de otros tiempos. ¿O el narco no es una realidad?

El país entra en órbita al declarar organizaciones terroristas a Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Le quedaba de otra?

Como pinta el panorama político y económico hay que esperar que pasen los nubarrones para contar las estrellas. ¿De acuerdo?

A pesar de lo duro que se dice golpea la crisis económica han sido a casa llena los distintos espectáculos de estos días. ¿Se entiende?

Dos verdades en una. Los partidos no están en sacrificarse para enfrentar la crisis del petróleo y la decisión sería antidemocrática.

En medio de las críticas a la justicia los jueces anuncian un paro en demanda de mejoría salarial. Al estilo de los médicos y la ADP.

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Donald Trump no entró en detalles al calificar de inaceptable el plan de paz presentado por Irán. Y por supuesto elevó las tensiones.