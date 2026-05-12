Embajada USA explica de qué se trata migrantes de terceros países que acogerá RD

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana se refirió en un comunicado al Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países que el gobierno de República Dominicana y Estados Unidos formalizaron hoy.

La entidad representante del Gobierno de Estados Unidos señaló que el convenio establece un marco de colaboración para facilitar el traslado temporal y a corto plazo de ciudadanos extranjeros bajo condiciones específicas.

De igual modo, la Embajada precisó que el acuerdo contempla el movimiento de un número limitado de nacionales de terceros países que hayan sido previamente sometidos a un proceso de selección y que no cuenten con antecedentes criminales.

De igual modo, explicó que, según los términos establecidos, quedan excluidos de este protocolo los ciudadanos de nacionalidad haitiana y los menores de edad no acompañados.

Hoy, la República Dominicana se ha sumado a otros países socios de la región al firmar un Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos para facilitar el traslado temporal, a corto plazo, caso por caso, de un número limitado de… pic.twitter.com/DmbGCXDgTX — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) May 12, 2026

En un documento colgado en las redes sociales de la Embajada, el objetivo del memorando de entendimiento es agilizar los procesos de remoción y repatriación ejecutados por los Estados Unidos.

Asimismo, el documento estipula que dichas operaciones deben realizarse respetando la legislación dominicana, la soberanía nacional y los procedimientos fronterizos vigentes en el país.

La Embajada anunció que el traslado de los extranjeros contará con el apoyo de las autoridades estadounidenses para garantizar un retorno ordenado a sus países de origen.

La medida se enmarca en la agenda de cooperación bilateral entre ambas naciones, orientada a la seguridad regional, la lucha contra el crimen transnacional y el control migratorio en el hemisferio.