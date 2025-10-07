Santo Domingo- El diputado por la provincia de Santiago, Bray Vargas, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano y denunció haber sido víctima de un intento de extorsión mediante la grabación y difusión de un contenido manipulado sin su consentimiento, con el propósito de afectar su honor y trayectoria pública.

“En los últimos días se ha colocado en la opinión pública un tema que pertenece exclusivamente al ámbito de mi vida privada. Aun así, mi enfoque sigue estando donde debe: en cumplir con mi trabajo, representar con dignidad a la gente de Santiago y defender las causas del pueblo dominicano”, expresó el legislador.

Vargas explicó que fue víctima de un acto premeditado y planificado, asegurando que “nunca ocurrió absolutamente nada” y que la persona actuó de manera sorpresiva grabando sin su consentimiento. “Mi única reacción fue responder con serenidad para evitar una confrontación y que se marchara”, agregó.

El diputado lamentó el acoso y la humillación pública que se generan en redes sociales y envió un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones similares:

“Nadie merece pasar por el juicio sin compasión de las redes. A quienes enfrentan extorsión o acoso, les digo: no se rindan. De las peores batallas nacen los más grandes testimonios.”

Vargas recordó que su trabajo legislativo ha sido constante y transparente. Ha sido secretario de las comisiones de Agricultura, Relaciones Exteriores y Obras Públicas, además de presidir la Comisión de Movilidad y Transporte.

Durante su gestión ha impulsado más de 31 iniciativas legislativas, realizado 19 traslados, tenido una sola ausencia y fue el primer diputado en entregar su informe de gestión.

“Esto no es una caída, es una lección. No seré prisionero de la extorsión ni del miedo. Seguiré trabajando con responsabilidad, coherencia y entrega por la República Dominicana”, concluyó Vargas.