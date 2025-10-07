La Fuerza del Pueblo (FP), que lidera Leonel Fernández, respondió hoy al presidente Luis Abinader y aseguró que la deuda pública actual no se usa para pagar la dejada por los gobiernos anteriores (De Leonel y Danilo), sino para mantener el gasto corriente del Gobierno.

El secretario de asuntos económicos de esa organización, Daniel Toribio, indicó que esa declaración del jefe de Estado no se corresponde con los datos oficiales emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Ayer en La Semanal con la prensa en el Palacio Nacional, el mandatario manifestó que el 80 % de la deuda contraída en su gestión ha sido para asumir compromisos dejados por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según Toribio, entre 2020 y 2025 el Gobierno dominicano ha requerido en promedio RD$365 mil millones anuales en financiamiento total, lo que equivale a RD$2.2 billones en cinco años.

Toribio aseguró que de ese monto, las denominadas aplicaciones financieras, que son los recursos usados para amortizar o refinanciar deudas previas, representan apenas RD$564 mil millones, es decir, un 25.6 % del total.

“El otro 74 %, más de RD$1.6 billones, se ha utilizado para cubrir déficits fiscales, pagar subsidios y mantener el gasto corriente del Estado. No se ha destinado a obras de infraestructura ni a inversión productiva”, indicó Toribio.

Amortizaciones

El también el exministro de Hacienda manifestó que una parte de esas amortizaciones es de deudas contraídas por esta administración, tras precisar que contrario a lo expresado por Abinader, el 80 % del financiamiento no se dedica a pagar deudas de otras administraciones.

“La realidad es que el país sigue endeudándose para sostener su presupuesto diario, no para reducir su deuda ni para generar desarrollo sostenible”, dijo la organización a través de su secretario de asuntos económicos

El economista Daniel Toribio concluyó señalando que la Fuerza del Pueblo seguirá insistiendo en una política fiscal más responsable y transparente, que oriente el endeudamiento hacia proyectos de infraestructura, empleo y productividad.

PLD

Ayer el PLD denunció que al cierre de julio de 2025, la deuda pública consolidada se elevó a US$76,763.8 millones, un 58.9 % del PIB, lo que implica un incremento de US$32,142 millones en cinco años.

Mandatario

Horas después Abinader respondió a esa acusación, afirmando que el 80% de los recursos económicos que ha tomado en calidad de préstamos durante su administración es para saldar la deuda de los pasados gobiernos.

“La deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos, ahí están los números y que se atrevan a discutirlo”, dijo al responder pregunta a los periodistas en el Palacio Nacional.

Abinader aseguró que durante los dos periodos de Danilo Medina (2012-2020), la deuda del sector público no financiero aumentó en un 19.9%, pero que durante su Gobierno ha sido lo contrario y que la misma se ha reducido en alrededor de un 3 % del PIB.