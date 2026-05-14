Britney Spears es acusada de protagonizar escándalo en restaurante de Los Ángeles

Los Ángeles.– La cantante Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la controversia tras ser señalada por presunto comportamiento inusual durante una cena en un restaurante de esa ciudad.

Según reportes de medios de entretenimiento, el incidente habría ocurrido la noche del miércoles 13 de mayo en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en el Valle de San Fernando.

De acuerdo con versiones recogidas por el portal TMZ , la artista se encontraba cenando con dos acompañantes cuando habría comenzado a levantar la voz, gritar e incluso emitir sonidos similares a ladridos, lo que generó sorpresa entre los presentes.

Uno de los testimonios más llamativos indica que Spears habría sostenido un cuchillo durante parte de la cena, situación que provocó inquietud en algunos clientes. Según esa versión, la cantante se desplazó cerca de otras mesas con el utensilio en la mano, lo que aumentó la tensión en el lugar.

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El periodista de entretenimiento Jeff Sneider aseguró en redes sociales que se encontraba en el establecimiento y describió el momento como “caótico” y “extraño” , afirmando que el ambiente cambió tras la salida de la artista.

Otros reportes señalan que la intérprete habría encendido un cigarrillo dentro del restaurante , obligando al personal a intervenir para cumplir con las normas del local. También se indicó que la mesa quedó desordenada al finalizar la cena.

Versión del equipo de Spears

Sin embargo, el representante de la cantante negó categóricamente las acusaciones y aseguró que los hechos han sido exagerados. Según explicó, Spears solo disfrutaba de una cena tranquila junto a su asistente y su guardaespaldas.

El portavoz indicó que el uso del cuchillo fue malinterpretado, ya que la artista lo utilizaba únicamente para cortar alimentos mientras conversaba. Asimismo, rechazó que la situación representara algún peligro para los comensales.

El equipo de la intérprete también cuestionó la cobertura mediática, señalando que este tipo de episodios suelen ser distorsionados , y reiteró que no hubo comportamiento violento ni fuera de control.

La controversia se produce en medio de un periodo reciente de alta exposición mediática sobre la vida personal de Spears. Mientras tanto, el caso continúa generando debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes respaldan los testimonios de testigos y quienes apoyan la versión oficial de su entorno.