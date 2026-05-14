¿Quién es el haitiano Dimitri Vorbe y por qué RD rechazó recibirlo en calidad de deportado?

Dimitri Vorbe es un destacado empresario haitiano, cuya deportación por parte de los Estados Unidos ha creado controversia, provocando que el Miniterio de Interior y Policía de República Dominicana se refiriera al tema.

Pero, en cuestión, ¿quién es Vorbe y por qué Estados Unidos lo ha puesto en lista de deportación inminente?

El empresario haitiano es conocido principalmente por su rol como vicepresidente ejecutivo y accionista del GB Group (Gilbert Bigio Group), uno de los conglomerados industriales más grandes del Caribe.

Vorbe fue el rostro principal de Sogener (Société Générale d’Energie S.A.), una de las mayores empresas de generación de energía eléctrica en Haití.

La compañía proveía una parte significativa de la electricidad a la red nacional haitiana a través de contratos con la estatal Electricité d’Haïti (EDH).

Como parte del liderazgo de este grupo, ha estado involucrado en diversos sectores que incluyen energía, materiales de construcción, logística y combustibles (operando bajo la marca Texaco en varios países de la región).

En años recientes, el nombre de Dimitri Vorbe ha estado vinculado a un prolongado conflicto con el Estado haitiano. A partir de 2019, bajo la administración del entonces presidente Jovenel Moïse, el gobierno haitiano inició acciones legales contra Sogener y sus directivos, alegando sobrefacturación y fraude en los contratos de suministro eléctrico.

Arresto de Vorbe

En 2020, las autoridades haitianas emitieron una orden de arresto en su contra. Vorbe ha negado sistemáticamente las acusaciones, calificándolas de persecución política.

Debido a esta situación, se trasladó a los Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Desde el extranjero, se ha mantenido activo en redes sociales opinando sobre la crisis institucional y de seguridad que atraviesa Haití.

Dimitri fue arrestado en Miami a finales de septiembre de 2025 por agentes del ICE, el Departamento de Estado determinó que su presencia en el país tenía «consecuencias adversas graves para la política exterior».

Se le acusa formalmente de haber financiado y apoyado a bandas armadas en Haití, lo que sirvió como base legal para revocar su estatus y ordenar su remoción (deportación).

En los últimos días, ha surgido una tensión en la región debido a reportes de que Vorbe podría ser enviado a territorio dominicano.

El Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana negó de manera categorica que Vorbe vaya a ser deportado hacia el país, a pesar de la existencia de una orden judicial en EE. UU. que lo declara deportable.

El gobierno dominicano ha reiterado que no tiene la obligación de recibir a ciudadanos de terceros países que no sean dominicanos, especialmente en casos vinculados a la desestabilización del país vecino.

Vorbe permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center en Miami. Aunque la orden de deportación ya ha sido emitida por un juez estadounidense, el destino final sigue siendo un tema de disputa diplomática, ya que su defensa ha intentado frenar el proceso alegando que su vida correría peligro si es devuelto directamente a Haití bajo las condiciones actuales.