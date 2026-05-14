Santo Domingo Este. La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción contra la intérprete urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha», acusada de porte ilegal de armas.

Junto a Masha, de 19 años, figuran como imputados Alexander Martínez Nolasco, de 18, conocido como “Habilidad” y Karla Julisa Rodríguez, de 19, alias “Juliquin”, arrestados el pasado 9 de mayo en el municipio de Boca Chica.

La magistrada Karen Casado Minyety adoptó la decisión para permitir que la defensa de la imputada prepare sus argumentos, reúna los presupuestos necesarios y presente los arraigos correspondientes.

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Detalles del caso

El grupo fue interceptado en flagrante delito en la avenida Mella, sector Andrés, cuando se desplazaba en una yipeta conducida por Rodríguez.

Durante la requisa, las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9 milímetros marca Glock, así como un cargador con capacidad para 30 cápsulas, con 10 proyectiles en su interior.

Solicitud del Ministerio Público

Pese al aplazamiento, el Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva como medida de coerción.

La fiscalía argumenta que, por la gravedad de los delitos imputados, sustentados en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, existe riesgo de fuga, por lo que considera necesaria la imposición de la medida para garantizar la presencia de los acusados en el proceso judicial.