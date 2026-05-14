El temor que se apoderó del Citi Field la noche del miércoles se transformó en una ovación de pie este jueves.

Juan Soto, quien tuvo que abandonar el encuentro previo tras recibir un pelotazo en su pie derecho, demostró que su capacidad de respuesta es inquebrantable al liderar la ofensiva de los Mets de Nueva York en la victoria 9-4 sobre los Tigres de Detroit.

Apenas horas después de retirarse del juego con molestias evidentes en el tobillo, el dominicano regresó a la alineación con la misión de pulir su dominio ofensivo.

Soto no solo conectó un sencillo remolcador en la quinta entrada ante Tyler Holton, sino que posteriormente despachó su quinto cuadrangular de la temporada, una línea a puro poder que confirmó que la lesión fue solo un susto pasajero.

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Otros que también la mandaron par la calle fueron el prospecto AJ Ewing el cual vivió un momento inolvidable al conectar su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo que empieza a forjar su camino en la Gran Carpa.

Mientras que Mark Vientos despachó su quinto cuadrangular de la campaña, Brett Baty aportó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, Marcus Semien, También se voló la cerca para asegurar la ventaja definitiva.