Brote: Humo en PRM

Las aguas en el PRM no parecen tan tranquilas como aparentan. Tras la composición de la dirección ejecutiva han asomado algunos detalles que por lo menos ponen a pensar sobre la realidad interna de ese partido, que hacia afuera tiene una imagen satisfactoria.

Eso de salir a las calles a inscribir nuevos miembros se presta a conjeturas, aunque es obvio que lo hace por necesidad. Y es que el disgusto por la falta de empleo, con los despedidos y la prepotencia de funcionarios se ha propagado con más fuerza en la organización.

Se ha visto bien la integración a la dirección de jóvenes como el productor de televisión Roberto Salcedo y la influencer y abogada Elizabeth Mateo, pero se ha criticado la exclusión de viejos robles que aportan experiencia y sabiduría.

Pero el disgusto se ha propagado por cancelaciones de perremeístas dispuestas por funcionarios a quien según el veterano dirigente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ha comenzado a afectarlos el gusanillo de las aspiraciones.

Los militantes no han sido desvinculados por faltas, sino, según Pacheco, para sustituirlos por gente de confianza. En otras instituciones se atribuye a ministros no tomar en cuenta a la gente del PRM, dejando en sus puestos, no precisamente técnicos, a dirigentes y activistas de partidos opositores.

El malestar que se verifica ha propiciado que salga a reclutar miembros e incluso decisiones de corte populistas de los funcionarios más comprometidos con el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader.