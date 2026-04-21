Portland aprovecha lesión de Wembanyama y remontan contra Spurs

El imponente Viíctor Wembanyama luego de golpearse el rostro, por lo que tuvo que salir del juego.

Scoot Henderson anotó 31 puntos y los Portland Trail Blazers aprovecharon la triste lesión de Víctor Wembanyama, remontando para lograr una victoria de 106-103 sobre San Antonio el martes por la noche e igualar su serie de playoffs de la Conferencia Oeste a un juego por bando.

Wembanyama fue diagnosticado con una conmoción cerebral tras caer de cara al recibir una falta de Jrue Holiday, golpeándose la mandíbula contra el suelo. No regresó al partido en el segundo cuarto y entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, lo que aumenta la posibilidad de que el versátil pívot de 2,24 metros se pierda varios partidos.

Los Spurs, segundos cabezas de serie, parecían capaces de ganar sin Wemby, llegando a tener una ventaja de 14 puntos al comienzo del último cuarto antes de que su ataque se estancara.

Portland mantuvo a San Antonio sin anotar una canasta durante los últimos 3:37, y los Blazers cerraron el partido con una racha de 11-2. Robert Williams III convirtió un mate de alley-oop a falta de 12 segundos para poner el marcador 104-101 a favor de su equipo, después de que Deni Avdija penetrara en la zona y le pasara el balón.

“Como equipo, como unidad, creo que ese era nuestro objetivo: ser agresivos”, dijo Henderson. “Golpear a todos los que entraran a la zona, bloquear los rebotes y jugar rápido. Creo que ahí radicaba nuestro éxito y eso nos abrió el camino a todos”.

Stephon Castle lideró a los Spurs con 18 puntos y De’Aaron Fox aportó 17. Devin Vassell, que finalizó con 16 puntos y 12 rebotes, falló un triple a falta de 2 segundos.

El tercer partido se juega el viernes en Portland.

Juego difícil

Tras anotar 35 puntos en la victoria de los Spurs en el primer partido, Wembanyama sumó cinco puntos, cuatro rebotes, un tapón y una asistencia en 12 minutos.

Según las normas de la liga, un jugador sujeto al protocolo de conmociones cerebrales debe permanecer inactivo durante al menos 48 horas y recuperarse, además de cumplir con varios criterios sin presentar síntomas antes de recibir el alta médica para jugar. El jugador debe someterse a pruebas neurológicas y recibir la autorización final del médico del equipo, en consulta con el director del protocolo de conmociones cerebrales de la liga.

Los Spurs habían ganado 76 partidos consecutivos de playoffs cuando tenían una ventaja de 14 puntos o más en el último cuarto. La última vez que perdieron en esas circunstancias fue el 19 de mayo de 2003 contra Dallas.

San Antonio consiguió esa gran ventaja con una racha de 13-0 al comienzo del último cuarto. El pívot suplente Luke Kornet, que reemplazó a Wembanyama, culminó esa racha con un mate a la inversa para una jugada de tres puntos.

Kornet finalizó con 10 puntos y nueve rebotes.

Henderson encestó 11 de 17 tiros de campo y 5 de 9 triples.

“(Henderson) ha estado lanzando muy bien”, dijo Vassell. “Tenemos que ser más físicos con él. Nada de tiros tras recepción, nada de tiros fáciles tras driblar. Creo que anotó… no sé cuántos anotó hoy. Vamos a ponérselo mucho más difícil porque se siente demasiado cómodo”.