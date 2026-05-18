El buque de carga Asian Katra, arriba a la izquierda, llega a la bahía de La Habana, Cuba, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Habana.– Cuba recibió este lunes un cargamento de ayuda humanitaria a bordo de un buque comercial proveniente de México y Uruguay, un alivio que llega en un momento de intensas presiones económicas para la nación caribeña.

“Deseamos expresar el más profundo y sincero agradecimiento al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a su querido pueblo por el generoso envío de donativo de alimentos a nuestra isla”, expresó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, citado por el portal oficial Cubadebate.

Al recibir al buque en el puerto habanero el funcionario también agradeció los donativos de movimientos solidarios uruguayos.

El buque Asian Katra salió de Veracruz la semana pasada y es el octavo envío que se realiza desde México, indicó el embajador mexicano en la isla Miguel Ignacio Díaz Reynoso, quien también estuvo en el puerto.

A diferencia de las veces anteriores en que los buques pertenecían a la Armada mexicana, en esta ocasión la carga fue transportada por un barco mercante de bandera panameña.

El cargamento incluye 1.700 toneladas de artículos de aseo y productos alimenticios como leche en polvo, arroz y frijoles, indicaron las autoridades cubanas.

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López Díaz subrayó que los productos arriban “en un momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo que sufre nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

Cuba atraviesa desde hace cinco años una profunda crisis económica y energética que se agravó luego de que en enero el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a los países que envíen crudo a la isla.

Como consecuencia el transporte público funciona con dificultades, se han cancelado vuelos y se han extendido los apagones que ya afectaban a la isla.

Algunos cubanos detuvieron su paso al ver al buque ingresar a la Bahía de La Habana.

“Todo lo que entre es bueno… imagínate con la situación que tiene el país”, dijo a The Associated Press, Reiniel Morales, un chofer de 52 años. «El bloqueo hay que buscar la forma de cómo contrarrestarlo… porque quien está sufriendo es el pueblo cubano.

Expertos internacionales y líderes mundiales advirtieron sobre una eventual crisis humanitaria en la isla.

Washington y La Habana reconocieron que sostienen negociaciones, de las que no han dado detalles.

Cuba apenas produce el 40% del combustible que requiere, el resto debe importarlo y, hasta la imposición del cerco estadounidense, lo hacía mediante adquisiciones a Venezuela, México o Rusia. Desde comienzos de año ingresó un solo buque con crudo enviado por Moscú a fines de marzo.