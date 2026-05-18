A más de veinte años del fenómeno de Rebelde, Christopher Uckermann reveló que la exitosa gira de reencuentro de RBD en 2024 detonó en él un serio problema de tiroides provocado por los altos niveles de estrés.

El actor y cantante confesó en una entrevista con Yordi Rosado que el momento más crítico lo vivió en pleno concierto en el Madison Square Garden:

“Yo antes del tour estaba teniendo algunos temas de la tiroides, ahí me di cuenta de que el estrés es el detonante número uno de todo y me di cuenta en el Madison Square Garden. Yo le rezaba a Dios, le decía: ‘Ayúdame’ porque no podía casi ni hablar, justo esto que está relacionado con la tiroides, pero ¿qué lo detonó más? El estrés”,

Tratamiento y aprendizaje

En declaraciones posteriores para Ventaneando, Uckermann aseguró que ya mantiene el padecimiento bajo control.

El artista reflexionó sobre cómo el ritmo de vida actual, la mala alimentación y la contaminación disparan este tipo de enfermedades, destacando que su enfoque actual es atacar la raíz del problema y no solo los síntomas.

A pesar de este bache de salud, el ex-RBD —reconocido también por su trabajo actoral en producciones como Kdabra y Diablero— se mantiene enfocado en su faceta musical y continúa lanzando material inédito en plataformas digitales.