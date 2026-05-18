El pelotero Wander Franco, de los Bay Rays de Tampa, sale en licencia administrativa en medio de una investigación penal

El Ministerio Público concluyó este lunes la presentación de sus pruebas documentales, materiales y periciales en el juicio seguido contra Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor que figura como presunta víctima en el proceso por alegado abuso sexual infantil.

La exposición de las evidencias finalizó próximo al mediodía ante el tribunal que conoce el caso, luego de varias jornadas en las que los fiscales presentaron informes, testimonios técnicos y distintos elementos recopilados durante la investigación.

Durante la audiencia comparecieron siete peritos especializados, quienes detallaron los análisis forenses realizados a dispositivos electrónicos, documentos y materiales audiovisuales incorporados al expediente. Según explicó el fiscal Claudio Cordero, los estudios permitieron establecer vínculos entre fotografías, audios, videos y otros elementos que forman parte de la acusación presentada por el órgano persecutor.

El representante del Ministerio Público sostuvo que las evidencias técnicas y periciales fortalecen la acusación principal por presunto abuso sexual infantil, al tiempo que respaldan los cargos relacionados con supuesto lavado de activos.

Las pruebas presentada por el Ministerio Público contra el pelotero Wander Franco, de los Bay Rays de Tampa, tras investigación incluyen; figuran documentos financieros, registros de movimientos económicos y evidencias sobre adquisición de bienes

De acuerdo con la Fiscalía, dentro de las pruebas incorporadas figuran documentos financieros, registros de movimientos económicos y evidencias sobre adquisición de bienes, elementos que, según el órgano acusador, guardan relación con las investigaciones desarrolladas en torno al caso.

La defensa de los imputados deberá continuar ahora con la presentación de sus argumentos y pruebas de descargo dentro del proceso judicial, uno de los más mediáticos de los últimos años debido a la notoriedad pública del pelotero dominicano.

El caso ha generado amplio seguimiento tanto a nivel nacional como internacional, mientras el tribunal continúa con el conocimiento del juicio y la evaluación de las evidencias aportadas por las partes.