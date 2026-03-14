Buque Elcano se despide de RD y parte rumbo a México

​Tras permanecer cinco días en el puerto de Santo Domingo participando y promoviendo actividades culturales, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, de la Armada de España, zarpa la mañana de este domingo con destino a México.

​»Nos hemos sentido un poco como en casa, como pueblos hermanos que comparten una cultura y tradición», expresó el guardiamarina de primero, Ricaredo Majúa.

El oficial destacó la “excelente acogida” de la población dominicana y la cercanía facilitada por el idioma castellano durante su estancia en la capital. ​La tripulación, integrada por 230 personas, incluye a 75 guardiamarinas que cursan su tercer año de formación.

El buque, que cuenta con casi cien años de historia, recibió el año pasado a la princesa Leonor de Borbón, quien formó parte de la dotación durante su etapa de instrucción naval y también visitó República Dominicana.

El guardiamarina Ricaredo Majúa a bordo del buque.

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​Entre los visitantes locales se encontraba Rafael Muñoz, quien recordó haber subido a la nave hace 40 años, cuando era estudiante del Liceo Manuel Rodríguez Objío.

“Esto es genial, la tradición que tiene de muchos años es lo que más me atrae”, afirmó Muñoz, tras volver a pisar la cubierta decenas de años después.

Durante su estadía en el puerto, el buque escuela recibió una media de entre 150 y 200 visitantes diarios en jornadas de puertas abiertas.

Dominicanos y extranjeros pudieron recorrer la cubierta de esta histórica nave, que el año próximo cumplirá cien años, desde su construcción en los astilleros de Cádiz.

​Resalta gastronomía RD

Ricaredo Majúa resaltó que la gastronomía y los paisajes locales dejaron una impresión profunda en los marineros españoles.

«No nos hemos sentido en ningún momento como turistas europeos al uso», añadió el guardiamarina. antes de que el buque continúe su travesía hacia México y Estados Unidos.

Próximos destinos del buque

​El itinerario de la embarcación de instrucción comenzó el pasado 10 de enero en el puerto de Cádiz, España. Antes de atracar en Santo Domingo, la dotación navegó por las Islas Canarias, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

​Tras levar anclas hoy en aguas dominicanas, el buque escuela se dirige hacia México, su próximo destino. Posteriormente, la travesía continuará por Costa Rica y Curazao, antes de concluir su gira internacional en cuatro puertos de Estados Unidos.