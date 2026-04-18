De las causas de muerte, al menos el 25 % estuvo relacionado con ahogamientos, principalmente en cruces marítimos y fluviales. / Archivo.

Santo Domingo.-Un total de 414 migrantes murieron o desaparecieron en las Américas en 2025, y la mayor cantidad de casos se registró en la frontera entre México y Estados Unidos, con el 41 % del total (131 casos), informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La entidad explicó que en ese mismo año se documentaron 134 muertes en el Caribe, 131 en América del Norte, 92 en Centroamérica y 57 en América del Sur.

Precisó que por tercer año consecutivo, el Caribe concentró el mayor número de migrantes fallecimientos, lo que confirma que sus rutas siguen siendo de las más peligrosas de la región. En tanto, América del Sur registró un aumento del 27 % en comparación con 2024.

Los datos de la OIM revelaron que los movimientos migratorios disminuyeron en rutas clave, como la selva del Darién (−98 %) y hacia el norte a través de Honduras (−89 %). No obstante, esta caída también refleja limitaciones en la recopilación de datos, agravadas por recortes presupuestarios a organizaciones humanitarias.

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La selva del Darién, conocida como el “Tapón del Darién”, se ubica en la frontera entre Colombia (departamento del Chocó) y Panamá (provincia del Darién). Se trata de un denso bosque tropical y pantanoso que conecta América del Sur con América Central.

En cuanto a las causas de muerte, dijo que al menos el 25 % estuvo relacionado con ahogamientos, principalmente en cruces marítimos y fluviales.

Las condiciones ambientales extremas y la falta de acceso a agua, alimentos y refugio representaron el 15 % de los casos. Los accidentes de tránsito y el transporte peligroso se vincularon al 8 % de las muertes, mientras que la violencia explicó el 7 %. En un número significativo de casos (145), no se cuenta con información suficiente para determinar las causas.

Los movimientos de migrantes disminuyeron en rutas clave, como la selva del Darién. / Archivo.

La OIM reiteró la importancia de fortalecer los sistemas de recolección de datos, así como los esfuerzos de identificación de personas migrantes fallecidas o desaparecidas. Asimismo, hizo un llamado a los Estados y a la comunidad internacional a ampliar las vías seguras y regulares de migración, con el fin de prevenir la pérdida de más vidas.

Salvar vidas en las rutas migratorias sigue siendo una responsabilidad compartida que requiere cooperación sostenida, recursos adecuados y políticas centradas en la protección, para garantizar que la migración sea más segura, ordenada y humana.