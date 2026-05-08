Cadena BBC de Londres publica reportaje sobre los 236 fallecidos de Jet Set

La reconocida cadena BBC, de Londres, Inglaterra, publicó un extenso reportaje en el que reconstruye la tragedia del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, ocurrida en abril de 2025 y que el mes pasado cumplió un año de haber ocurrido.

A través de testimonios de sobrevivientes y familiares, como Marilin Vargas y Ana María Ramírez, el medio detalla cómo una noche de celebración por el cumpleaños de la médica Lorraine Vargas se transformó en una catástrofe que cobró la vida de 236 personas.

El trabajo periodístico firmado por Atahualpa Amerise destaca también que el derrumbe ocurrió en pleno concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el incidente.

El reportaje revela hallazgos periciales críticos que apuntan a una negligencia estructural prolongada durante décadas.

Detalles de BBC

Según los expertos consultados por la BBC, el edificio —originalmente un cine de los años 70— acumuló un sobrepeso mortal, debido a constantes reparaciones superficiales y la instalación de equipos pesados en el techo.

La investigación periodística subraya que la cubierta soportaba más del doble de la carga permitida y presentaba filtraciones masivas que los propietarios intentaron mitigar con métodos improvisados.

También presentó las pruebas que sugieren un conocimiento previo del peligro por parte de los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat.

La BBC tuvo acceso a mensajes de WhatsApp y testimonios de ex empleados que confirman que, horas antes del desplome, ya se estaban desprendiendo fragmentos del techo sobre los clientes.

Pese a las advertencias de los trabajadores para cancelar el evento, la dirección operativa decidió continuar con la fiesta, priorizando la rentabilidad del icónico local.

Para profundizar en esta investigación y ver los videos de las cámaras de seguridad que captaron el momento del colapso, te invitamos a leer el reportaje completo en la página de la BBC.