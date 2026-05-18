El dominicano Erick García Rossi registró el tercer mejor tiempo overall del Ironman 70.3 Cap Cana 2026 tras completar la prueba en 4:25:38

Erick García Rossi tuvo motivos de sobra para celebrar su actuación en el Ironman 70.3 Cap Cana 2026, luego de conquistar el tercer lugar de la competencia con una notable mejoría respecto al año pasado.

El dominicano completó el recorrido con tiempo de 4:25:38, casi 11 minutos menos que en la edición de 2025, cuando finalizó en la séptima posición con registro de 4:36:30.

Erick García al cruzar la meta en el Ironman 70.6 Cap Cana 2026.

“Fue muy demandante, fue muy retadora”, describió García Rossi sobre la competencia tras cruzar la meta en Playa Juanillo. Puedes leer: Dominicanos brillan en el Ironman 70.3 Cap Cana 2026

El quisqueyano valoró el crecimiento mostrado de una edición a otra y aseguró que el resultado refleja la evolución que ha tenido en la disciplina.

“Estamos evolucionando. Con el paso de los años uno va superando límites, elaborando estrategias y aprendiendo mucho más”, expresó.

García destacó la importancia de mantener el control mental durante la competencia, especialmente en un evento donde participan atletas de alto nivel provenientes de distintas partes del mundo.

“Cada competencia es diferente porque no sabes a quiénes vas a enfrentar, por eso mantener el control es muy importante”, manifestó.

Asimismo, señaló que competir frente a representantes de más de 60 países y alcanzar un lugar en el podio demuestra el crecimiento de su nivel competitivo.

La llegada de García Rossi a la meta fue celebrada por el público presente, especialmente cuando levantó la bandera dominicana tras completar la exigente prueba.

El podio general fue encabezado por el francés Mathieu Lapeyre, quien registró tiempo de 4:14:43, seguido del uruguayo Lucas Cancela, que cronometró 4:24:12.