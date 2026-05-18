Los Alcarrizos.– Una joven de 25 años fue hallada muerta el pasado viernes en un apartamento del sector 24 de Abril, en el Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Jhorgely Reynoso Montero, cuya causa de muerte fue certificada por el médico legista como anoxia cerebral.

Familiares de la joven señalaron a su expareja sentimental, Cristopher Benjamín Ramírez, como el principal sospechoso del hecho. El hombre se encuentra detenido para fines de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

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De acuerdo con los parientes, Jhorgely fue encontrada sin vida en el apartamento 4 del edificio número 4, ubicado en la calle 10 del referido sector.

Sus padres, Yrena Montero y Juan Reynoso de los Santos, así como otros familiares, aseguraron que Ramírez presuntamente había amenazado a la joven en varias ocasiones.

Explicaron que, en un primer momento, circuló la versión de que Jhorgely se había envenenado y que supuestamente dejó una carta enviada por WhatsApp. Sin embargo, esta hipótesis despertó dudas desde el inicio entre sus allegados.

Los padres de la víctima, residentes en el sector El Libertador, en Los Alcarrizos, informaron que la pareja mantuvo una relación de aproximadamente siete años y que no procrearon hijos.

Indicaron que, según el certificado del médico legista, la anoxia cerebral fue provocada presuntamente por compresión en la estructura del cuello, lo que descarta la versión de un posible envenenamiento.

En tanto, los tíos de la joven, Thema y Thomas Montero, pidieron a las autoridades esclarecer el caso y aplicar todo el peso de la ley contra el responsable, en caso de comprobarse su culpabilidad.

La muerte de Jhorgely Reynoso Montero ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes reclamaron justicia durante el sepelio realizado ayer en el cementerio municipal del sector La Piña, donde sus restos fueron sepultados entre lágrimas y expresiones de dolor.