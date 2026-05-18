El intenso calor marcó la jornada del Ironman 70.3 Cap Cana, donde Brenda Schaupp volvió a quedarse con el primer lugar femenino
Tras rebasar la meta con un tiempo de cuatro horas, 43 minutos y 45 segundos (4:43:45), Brenda Schaupp revalidó este domingo su título de campeona del Ironman 70.3 Cap Cana 2026.
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Schaupp, ganadora de la edición de 2025, se sobrepuso a los 34-36 grados Celsius de temperatura registrados durante la competencia para completar la prueba, que combinó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera pedestre.
“El calor que hace es terrible”, exclamó Schaupp a su llegada a la meta. “No puedo más, estoy sin aire”.
Para revalidar el título, Brenda tuvo que emplearse a fondo en la carrera pedestre para sacar ventaja sobre su rival Natasha Méndez, quien llegó en el segundo puesto 2:20 minutos después, registrando tiempo de 4:46:05.
“Sabía que Natasha es muy buena corriendo, ya que es una de las mejores del país en maratón”, destacó Schaupp.
“Si no lograba correr un poquito estable, me iba a alcanzar. Si bien venía recortándome, eso me venía motivando”, describió sobre la carrera.
La campeona reveló que en el recorrido en bicicleta sintió algo de cansancio, pero apeló a su experiencia para mantenerse en la pelea.
Brenda, una argentina nacionalizada dominicana, sintió el respaldo y cariño de los presentes en playa Juanillo mientras se acercaba a la meta y escuchaba su nombre desde los alrededores.
“Cada vez escucho más mi nombre cuando corro y la verdad es que eso te hace sentir muy bien, porque es un impulso extra”, valoró la también campeona de la categoría 40-44 años.
El máximo ganador
En la rama masculina, el francés Mathieu Lapeyre vino a República Dominicana con dos misiones, las cuales cumplió al máximo: conquistar el título absoluto del Ironman 70.3 Cap Cana 2026 y disfrutar del país.
“Este fue mi primer objetivo del año, disfrutar de vacaciones en República Dominicana por primera vez y disfrutar de la carrera de hoy”, indicó Lapeyre, tras cronometrar 4:14:43 para adjudicarse el mejor tiempo del evento.
La mayor fortaleza del francés estuvo en el tramo de ciclismo, donde logró remontar posiciones luego de salir rezagado de la natación.
“Estuve un poco atrás después de nadar, pero cuando vi a todos enfrente de mí en la bicicleta, le di todo y después en la carrera pedestre, mi novia me dijo que el hombre detrás estaba a unos minutos de mí, así que seguí empujando”, expresó.