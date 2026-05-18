El intenso calor marcó la jornada del Ironman 70.3 Cap Cana, donde Brenda Schaupp volvió a quedarse con el primer lugar femenino

Tras rebasar la meta con un tiempo de cuatro horas, 43 minutos y 45 segundos (4:43:45), Brenda Schaupp revalidó este domingo su título de campeona del Ironman 70.3 Cap Cana 2026.

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Schaupp, ganadora de la edición de 2025, se sobrepuso a los 34-36 grados Celsius de temperatura registrados durante la competencia para completar la prueba, que combinó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera pedestre.

“El calor que hace es terrible”, exclamó Schaupp a su llegada a la meta. “No puedo más, estoy sin aire”.

Para revalidar el título, Brenda tuvo que emplearse a fondo en la carrera pedestre para sacar ventaja sobre su rival Natasha Méndez, quien llegó en el segundo puesto 2:20 minutos después, registrando tiempo de 4:46:05.

“Sabía que Natasha es muy buena corriendo, ya que es una de las mejores del país en maratón”, destacó Schaupp.

“Si no lograba correr un poquito estable, me iba a alcanzar. Si bien venía recortándome, eso me venía motivando”, describió sobre la carrera.

Brenda Schaupp a su llegada a la meta

La campeona reveló que en el recorrido en bicicleta sintió algo de cansancio, pero apeló a su experiencia para mantenerse en la pelea.

Brenda, una argentina nacionalizada dominicana, sintió el respaldo y cariño de los presentes en playa Juanillo mientras se acercaba a la meta y escuchaba su nombre desde los alrededores.

“Cada vez escucho más mi nombre cuando corro y la verdad es que eso te hace sentir muy bien, porque es un impulso extra”, valoró la también campeona de la categoría 40-44 años.

El máximo ganador

En la rama masculina, el francés Mathieu Lapeyre vino a República Dominicana con dos misiones, las cuales cumplió al máximo: conquistar el título absoluto del Ironman 70.3 Cap Cana 2026 y disfrutar del país.

“Este fue mi primer objetivo del año, disfrutar de vacaciones en República Dominicana por primera vez y disfrutar de la carrera de hoy”, indicó Lapeyre, tras cronometrar 4:14:43 para adjudicarse el mejor tiempo del evento.

Mathieu Lapeyre a su arribo a la meta para proclamarse campeón absoluto del Ironman 70.3

La mayor fortaleza del francés estuvo en el tramo de ciclismo, donde logró remontar posiciones luego de salir rezagado de la natación.