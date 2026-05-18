Policía investiga muerte de mujer hallada en su apartamento; varios detenidos por sospecha

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue encontrada muerta una joven de 25 años dentro de su apartamento, ubicado en el sector 24 de Abril, en el área de Las Cañitas, del Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Jhorgely Reynoso Montero, cuyo cuerpo fue hallado alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 15 de mayo.

De acuerdo con el vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer el hecho.

Pesqueira informó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa de la muerte.

El portavoz precisó que, hasta el momento, no existen datos concluyentes sobre posibles signos de violencia, por lo que las autoridades esperan los resultados de los estudios forenses.

Asimismo, indicó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, mientras continúan las pesquisas relacionadas con el caso.